На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку

Запроваджені місяць тому рішення щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон довели свою ефективність - на перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Отримали перші результати двох важливих рішень щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон. Мова про пункти пропуску "Шегині" і "Нижанковичі" з Польщею та "Дяківці" з Румунією. Завдяки цим змінам за місяць значно зросла кількість перетинів кордону автобусами на менш завантажених пунктах пропуску, а на більш завантажених - зменшилась», - йдеться в повідомленні.

Так, після запровадження дозволу на перетин ПП "Дяківці - Раковець" автобусам великої місткості потік автобусів тут зріс на 25% (з близько 400 автобусів до 550), відповідно, зменшився на 100 на пункті «Порубне».

Внаслідок обмеження доступу до реєстрації в «єЧерзі» на перетин кордону в ПП «Шегині» для нерегулярних маршрутів вдалося перерозподілити потік між цим пунктом і «Нижанковичами». Як результат - на понад 100% зросло використання "Нижанковичів" (з близько 100 до понад 250 автобусів), натомість навантаження на «Шегині» зменшилося на 25%, або близько на 500 автобусів. Це дозволило скоротити час очікування на кордоні, що подекуди сягає 10 годин.

Як повідомлялося, з 10 липня у пункті пропуску "Шегині - Медика" через перевантажений трафік тимчасово пропускають лише регулярні рейси. Нерегулярні маршрути тимчасово пропонується скеровувати через пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".