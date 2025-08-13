Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку

15:55 13.08.2025 |

Економіка

 

Запроваджені місяць тому рішення щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон довели свою ефективність - на перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Отримали перші результати двох важливих рішень щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон. Мова про пункти пропуску "Шегині" і "Нижанковичі" з Польщею та "Дяківці" з Румунією. Завдяки цим змінам за місяць значно зросла кількість перетинів кордону автобусами на менш завантажених пунктах пропуску, а на більш завантажених - зменшилась», - йдеться в повідомленні.

Так, після запровадження дозволу на перетин ПП "Дяківці - Раковець" автобусам великої місткості потік автобусів тут зріс на 25% (з близько 400 автобусів до 550), відповідно, зменшився на 100 на пункті «Порубне».

Внаслідок обмеження доступу до реєстрації в «єЧерзі» на перетин кордону в ПП «Шегині» для нерегулярних маршрутів вдалося перерозподілити потік між цим пунктом і «Нижанковичами». Як результат - на понад 100% зросло використання "Нижанковичів" (з близько 100 до понад 250 автобусів), натомість навантаження на «Шегині» зменшилося на 25%, або близько на 500 автобусів. Це дозволило скоротити час очікування на кордоні, що подекуди сягає 10 годин.

Як повідомлялося, з 10 липня у пункті пропуску "Шегині - Медика" через перевантажений трафік тимчасово пропускають лише регулярні рейси. Нерегулярні маршрути тимчасово пропонується скеровувати через пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес