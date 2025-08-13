Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку
15:55 13.08.2025 |
Запроваджені місяць тому рішення щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон довели свою ефективність - на перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги.
Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, передає Укрінформ.
«Отримали перші результати двох важливих рішень щодо оптимізації автобусного сполучення через західний кордон. Мова про пункти пропуску "Шегині" і "Нижанковичі" з Польщею та "Дяківці" з Румунією. Завдяки цим змінам за місяць значно зросла кількість перетинів кордону автобусами на менш завантажених пунктах пропуску, а на більш завантажених - зменшилась», - йдеться в повідомленні.
Так, після запровадження дозволу на перетин ПП "Дяківці - Раковець" автобусам великої місткості потік автобусів тут зріс на 25% (з близько 400 автобусів до 550), відповідно, зменшився на 100 на пункті «Порубне».
Внаслідок обмеження доступу до реєстрації в «єЧерзі» на перетин кордону в ПП «Шегині» для нерегулярних маршрутів вдалося перерозподілити потік між цим пунктом і «Нижанковичами». Як результат - на понад 100% зросло використання "Нижанковичів" (з близько 100 до понад 250 автобусів), натомість навантаження на «Шегині» зменшилося на 25%, або близько на 500 автобусів. Це дозволило скоротити час очікування на кордоні, що подекуди сягає 10 годин.
Як повідомлялося, з 10 липня у пункті пропуску "Шегині - Медика" через перевантажений трафік тимчасово пропускають лише регулярні рейси. Нерегулярні маршрути тимчасово пропонується скеровувати через пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,97 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 56,08 грн/л
|Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році
|Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету
|В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати
|Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай
|На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою