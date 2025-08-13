В Україні збільшився попит на гібридні легковики

У липні 2025 року автопарк України поповнили понад 2 600 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто серед цієї кількості становила 52%, що трохи менше, ніж торік - 57%.

Серед нових гібридів лідером продажів залишається Toyota RAV4 - 238 авто. На другому місці - Toyota Yaris Cross (101 авто), а на третьому - Renault Duster (77 авто).

Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону, найпопулярнішим став Toyota Prius (82 авто). До трійки лідерів також увійшли Ford Escape (74 авто) та Toyota RAV4 (61 авто).