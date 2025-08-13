Авторизация

«Митний безвіз» встановив новий рекорд у липні

15:42 12.08.2025 |

Економіка

 

У липні 2025 року місячна кількість декларацій Т1 вперше перетнула позначку у 8 тисяч переміщень товарів за процедурою спільного транзиту.

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

"Так, місячна (за липень - ред.) кількість декларацій Т1, розпочатих митними органами України, перетнула позначку у 8 тис. переміщень. Це найвищий показник з моменту старту використання в Україні NCTS", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку міжнародного застосування процедури спільного транзиту в Україні, тобто з 1 жовтня 2022 року, загальна кількість декларацій Т1 становить більше 208 тис. транзитних декларацій.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Державна митна служба України уклала контракт на розробку інформаційної системи для переходу на NCTS Phase 6 - наступної версії програмного забезпечення для реалізації "митного безвізу" та цифровізації процедури спільного транзиту відповідно до норм ЄС.
 

