Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Brave1 вже отримав 45 заявок від іноземних компаній на тестування продукції в Україні

12:52 12.08.2025 |

Економіка

 

Заявки на тестування на платформі Test in Ukraine подали вже 45 іноземних виробників військового знаряддя.

Про це у Фейсбуці повідомив оборонний кластер Brave1, передає Укрінформ.

«Brave1 вже отримав 45 заявок від іноземних компаній на Test in Ukraine. Найбільше заявок подали виробники БпЛА, НРК та систем зв'язку та навігації. Також в Україні захотіли перевірити свої продукти виробники РЕБ, лазерної зброї, ракет, надводних дронів, ШІ-систем та антидронових рішень», - йдеться в повідомленні.

За словами керівника кластеру Андрія Гриценюка, запуск Test in Ukraine - важлива віхa для оборонно-технологічної співпраці України і ЄС. Це означає, що і в Україні, і серед наших партнерів зростає розуміння, що ми не можемо протистояти сучасним загрозам поодинці.

Український досвід та інновації, які довели свою ефективність на полі бою, у поєднанні з європейською потужною науковою та технологічною базою - це ключ до створення оборонного партнерства, що зможе протистояти цим викликам.

Як повідомлялося, Brave1 створив платформу Test in Ukraine, яка допоможе іноземним розробникам долучитися до тестування своїх стартапів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або ж довірити тестування Brave1 - фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес