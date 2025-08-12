Фінансові новини
12.08.25
- 13:28
- RSS
- мапа сайту
Brave1 вже отримав 45 заявок від іноземних компаній на тестування продукції в Україні
12:52 12.08.2025 |
Заявки на тестування на платформі Test in Ukraine подали вже 45 іноземних виробників військового знаряддя.
Про це у Фейсбуці повідомив оборонний кластер Brave1, передає Укрінформ.
«Brave1 вже отримав 45 заявок від іноземних компаній на Test in Ukraine. Найбільше заявок подали виробники БпЛА, НРК та систем зв'язку та навігації. Також в Україні захотіли перевірити свої продукти виробники РЕБ, лазерної зброї, ракет, надводних дронів, ШІ-систем та антидронових рішень», - йдеться в повідомленні.
За словами керівника кластеру Андрія Гриценюка, запуск Test in Ukraine - важлива віхa для оборонно-технологічної співпраці України і ЄС. Це означає, що і в Україні, і серед наших партнерів зростає розуміння, що ми не можемо протистояти сучасним загрозам поодинці.
Український досвід та інновації, які довели свою ефективність на полі бою, у поєднанні з європейською потужною науковою та технологічною базою - це ключ до створення оборонного партнерства, що зможе протистояти цим викликам.
Як повідомлялося, Brave1 створив платформу Test in Ukraine, яка допоможе іноземним розробникам долучитися до тестування своїх стартапів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або ж довірити тестування Brave1 - фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.
