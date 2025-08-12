Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат повертається до опитування домогосподарств

12:46 12.08.2025

Економіка

 

У вересні Державна служба статистики України проведе перше з початку повномасштабного вторгнення опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.

Про це пресслужба Держстату повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З понеділка команда фахівців з польових досліджень проходить інтенсивне навчання в межах Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MICS) - міжнародного дослідження, започаткованого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Це означає, що вже у вересні стартує перше з початку повномасштабної війни масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що мета опитування - зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення.

За словами голови Держстату Арсена Макарчука, отримані дані дадуть змогу уряду формувати соціальну політику не навмання, а на основі отриманих даних. Ця інформація критично важлива для країни - щоб краще усвідомлювати власні соціальні реалії, та для міжнародних партнерів, аби вони могли точніше оцінювати ситуацію в Україні й ефективніше планувати підтримку.
 

