Бойовим бригадам дозволять купувати пікапи: Міноборони підготувало зміни до постанови уряду

Міністерство оборони вже підготувало проєкт змін до постанови Кабміну, які мають дозволити бойовим бригадам купувати пікапи та квадроцикли за бюджетні кошти.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"На доручення президента України Міністерство оборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови. Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою", - повідомив міністр.

Шмигаль уточнив, що насамперед йдеться про закупівлю пікапів, квадроциклів та мотоциклів.

"Закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно. Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань", - пообіцяв міністр оборони.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки заявив про те, що бойові бригади зможуть купувати пікапи (у тому числі вживані), квадроцикли та іншу техніку за кошти, які вони отримують напряму з бюджету.