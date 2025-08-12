Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бойовим бригадам дозволять купувати пікапи: Міноборони підготувало зміни до постанови уряду

10:41 12.08.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони вже підготувало проєкт змін до постанови Кабміну, які мають дозволити бойовим бригадам купувати пікапи та квадроцикли за бюджетні кошти.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"На доручення президента України Міністерство оборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови. Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою", - повідомив міністр.

Шмигаль уточнив, що насамперед йдеться про закупівлю пікапів, квадроциклів та мотоциклів.

"Закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно. Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань", - пообіцяв міністр оборони.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки заявив про те, що бойові бригади зможуть купувати пікапи (у тому числі вживані), квадроцикли та іншу техніку за кошти, які вони отримують напряму з бюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес