Приватизація: за тиждень залучили понад ₴134 мільйони, найдорожчий об’єкт був у Києві

10:39 12.08.2025 |

Економіка

Приватизація: за тиждень залучили понад &#8372;134 мільйони, найдорожчий об’єкт був у Києві

 

Фонд державного майна України 4 - 8 серпня 2025 року провів сім успішних онлайн-аукціонів з приватизації, на яких залучив 134,2 млн гривень.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 7 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 134,21 млн гривень. Середнє зростання ціни відбулося у 2,75 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Київський автомобільний ремонтний завод». За об'єкт змагалися 4 учасники, а вартість лота зросла до 123,3 млн грн.

Також попитом серед інвесторів користувався майновий комплекс загальною площею 603,9 кв. у Хмельницькій області, за який переможець торгів має перерахувати понад 3 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 10 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій приватизації такі об'єкти, як державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім», державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Інститут титану», єдиний майновий комплекс ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» тощо.
 

