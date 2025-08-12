Українці отримали 2,6 млрд грн кешбеку за пів року: найбільше витратили на комуналку та зв'язок

За перші шість місяців 2025 року українці отримали близько 2,6 млрд грн у межах державної програми "Національний кешбек". Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у відповідь на запит LIGA.net

Програма передбачає грошову компенсацію за купівлю товарів українського виробництва, що беруть у ній участь. Виплати з початку року розподілилися так: у січні українці отримали 342 млн грн, у лютому - 384 млн грн, у березні - 443 млн грн, у квітні - 445 млн грн, у травні - 490 млн грн, у червні - 490 млн грн.

Кошти кешбеку зараховуються на ті ж рахунки, що й виплати за програмою "Зимова єПідтримка", тож технічно відокремити витрати саме в межах кешбеку неможливо. Водночас відомо, що з січня до липня 2025 року українці витратили загалом близько 10,8 млрд грн коштів, отриманих за двома програмами.

Йдеться лише про кошти, отримані громадянами за заявками в Дії та через банки-партнери (тобто загальна сума не охоплює виплати через Укрпошту).

Найпопулярніші категорії витрат:

* Комунальні послуги - 4,9 млрд грн (45,4%)

* Телекомунікації (мобільний зв'язок тощо) - 3,6 млрд грн (33%)

* Заклади харчування - 606 млн грн (5,6%)

* Комп'ютерні й інформаційні послуги - 401,5 млн грн (3,7%)

* Ліки й медичні засоби - 353 млн грн (3,4%)

* Благодійність (зокрема донати на ЗСУ) - 273,5 млн грн (2,5%)

* Книжки та друкована продукція - 249,5 млн грн (2,3%)

* Пасажирські перевезення - 211,2 млн грн (2%)

* Поштові послуги - 122 млн грн (1,1%)

* Театри й кінотеатри - 110 млн грн (1%)