Військовий збір поповнив бюджет на майже ₴89,5 мільярда з початку року
17:51 11.08.2025 |
До державного бюджету з початку 2025 року надійшло майже 89,5 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основною причиною зростання надходжень стало підвищення з 1 грудня 2024 року ставки військового збору до 5%, а також сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.
Серед лідерів у сплаті військового збору: Київ - 29,2 млрд грн (32,6% від загальної суми), Дніпропетровська область - 10,2 млрд грн (11,4%), Львівська область - 6,9 млрд грн (7,7%), Харківська область - 5,7 млрд грн (6,4%).
У ДПС нагадали, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби згідно з Законом України від 18 червня 2025 року.
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
