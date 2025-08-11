Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть ставати резидентами Дія.City

17:47 11.08.2025 |

Економіка

 

До податкового простору Дія.City дозволили приєднуватися компаніям, які займаються цифровим моделюванням будівель та обробкою аудіовізуальних творів.

Про це в Телеграмі повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає Укрінформ.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, до Дія.City можуть приєднуватись компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель, які використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві. Такі технології важливі для швидкої та якісної відбудови країни зараз і після війни.

Також резидентами Дія.City можуть стати компанії та стартапи, які спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп'ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

За інформацією Мінцифри, у Дія.City вже понад 2 200 резидентів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес