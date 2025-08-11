Фінансові новини
- 11.08.25
- 18:03
Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть ставати резидентами Дія.City
17:47 11.08.2025 |
До податкового простору Дія.City дозволили приєднуватися компаніям, які займаються цифровим моделюванням будівель та обробкою аудіовізуальних творів.
Про це в Телеграмі повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає Укрінформ.
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, до Дія.City можуть приєднуватись компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель, які використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві. Такі технології важливі для швидкої та якісної відбудови країни зараз і після війни.
Також резидентами Дія.City можуть стати компанії та стартапи, які спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп'ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.
За інформацією Мінцифри, у Дія.City вже понад 2 200 резидентів.
