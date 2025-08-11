Фінансові новини
За минулий тиждень оренда державного майна принесла держбюджету майже 253 тисячі гривень
17:23 11.08.2025 |
Результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна - 252,9 тис. гривень, говориться у повідомленні Фонда державного майна України.
"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 28 аукціонів з оренди на суму - 252 945 гривень. Сукупна вартість активів зросла у 7,84 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 43 учасники", - зазначає ФДМУ.
Найдорожчим лот тижня стала частина нежитлових приміщень (976,0 м²) у Києві. В ході торгів за лот змагалися два учасники, вартість оренди зросла від 1 565 грн до 64 тис. грн. на місяць.
Цього тижня плануємо провести 41 аукціон з оренди державного майна, додають у Фонді.
