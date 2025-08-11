Авторизация

За минулий тиждень оренда державного майна принесла держбюджету майже 253 тисячі гривень

17:23 11.08.2025

Економіка

 

Результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна - 252,9 тис. гривень, говориться у повідомленні Фонда державного майна України.

"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 28 аукціонів з оренди на суму - 252 945 гривень. Сукупна вартість активів зросла у 7,84 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 43 учасники", - зазначає ФДМУ.

Найдорожчим лот тижня стала частина нежитлових приміщень (976,0 м²) у Києві. В ході торгів за лот змагалися два учасники, вартість оренди зросла від 1 565 грн до 64 тис. грн. на місяць.

Цього тижня плануємо провести 41 аукціон з оренди державного майна, додають у Фонді.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

