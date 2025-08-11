Міноборони у липні допустило до експлуатації вісім нових наземних роботів

У Міністерстві оборони України у липні 2025 року кодифікували та допустили до експлуатації військовими вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. За даними МОУ, ці системи здатні виконувати широкий спектр задач.

В числі допущених до експлуатації НРК є універсальні багатофункціональні платформи, які можуть виконувати логістичні і спеціальні завдання. Також вони здатні перевозити поранених, яким потрібна термінова евакуація.

В Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки відзначають, що серед нових НРК є варіанти на колесних і гусеничних шасі.

Моделі мають сучасні системи зв'язку і камери для трансляції відео. При цьому нові НРК можуть працювати в різних погодних умовах і долати великі дистанції.

Всього ж із початку 2025 року Міноборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію загалом 40 НРК українського виробництва. Для порівняння, у 2024 році МОУ допустимо до експлуатації 60 таких комплексів, а у 2023 - лише 13.

Оборонне відомство поки не називає точні характеристики нових систем. Також не повідомляється, коли їх почнуть використовувати в бойових умовах.

При цьому раніше в Україні розробили бойовий НРК, який здатен витримати кілька попадань FPV-дронів. Це модель Zmiy Droid 12.7 від компаній DevDroid та Rovertech, яка може використовуватись для розвідки і вогневого ураження цілей. Новинка перебуває на етапі кодифікації і вже готова до бойового застосування.