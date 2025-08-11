Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони у липні допустило до експлуатації вісім нових наземних роботів

 

У Міністерстві оборони України у липні 2025 року кодифікували та допустили до експлуатації військовими вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. За даними МОУ, ці системи здатні виконувати широкий спектр задач.

В числі допущених до експлуатації НРК є універсальні багатофункціональні платформи, які можуть виконувати логістичні і спеціальні завдання. Також вони здатні перевозити поранених, яким потрібна термінова евакуація.

В Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки відзначають, що серед нових НРК є варіанти на колесних і гусеничних шасі.

Моделі мають сучасні системи зв'язку і камери для трансляції відео. При цьому нові НРК можуть працювати в різних погодних умовах і долати великі дистанції.

Всього ж із початку 2025 року Міноборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію загалом 40 НРК українського виробництва. Для порівняння, у 2024 році МОУ допустимо до експлуатації 60 таких комплексів, а у 2023 - лише 13.

Оборонне відомство поки не називає точні характеристики нових систем. Також не повідомляється, коли їх почнуть використовувати в бойових умовах.

При цьому раніше в Україні розробили бойовий НРК, який здатен витримати кілька попадань FPV-дронів. Це модель Zmiy Droid 12.7 від компаній DevDroid та Rovertech, яка може використовуватись для розвідки і вогневого ураження цілей. Новинка перебуває на етапі кодифікації і вже готова до бойового застосування.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес