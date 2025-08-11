Авторизация

В Україні створили багаторазовий дрон-перехоплювач оснащений дробовиком

В Україні створили багаторазовий дрон-перехоплювач оснащений дробовиком

 

Українська компанія Besomar розробила багаторазовий дрон-перехоплювач, оснащений дробовиком з автоматизованою системою пострілу.

Про свій виріб «Мілітарному» розповіли представники компанії під час Iron Demo 2025.

За словами розробників, у поточній конфігурації система, змонтована на дрон-перехоплювач літакового типу, дозволяє здійснювати два постріли, але в разі потреби цю кількість можна збільшити до чотирьох.

«Два постріли можуть відбутися з літака, можемо збільшити до чотирьох пострілів на борту. Ми взагалі розробляємо літаки і виготовляємо серійно літаки. Але був запит на розробку чогось нового, що може в повітрі стріляти і ще й повернутися», - розповідає представник компанії.

За словами розробників, їхній перехоплювач може знешкоджувати безпілотники зі швидкістю до 200 км/год - БПЛА «Гербера», які літають 100-130 км/год, та розвідувальні БПЛА різного типу.

Оскільки перехоплювач оснащений цифровою системою зв'язку з функцією ППЧ, він може непомітно для систем ухилення, які встановлюються на російські безпілотники, наблизитися до цілі та уразити її.

Особливістю комплексу є те, що він може здійснювати постріл по цілі не тільки в ручному, але й в автоматичному режимі. Завдяки датчику в носовій частині безпілотника система, з дозволу пілота, сама ініціалізує постріл, коли ціль заходить у зону ураження. Це значно підвищує ефективність ураження маневрених цілей, оскільки пілоту може не вистачити реакції, щоб здійснити постріл вручну.

Для ураження використовується безвідкотна система на основі набоїв 12-го калібру, що забезпечує стабільність БПЛА під час пострілу.

Це вже не перший безпілотник подібного типу, розроблений в Україні. Так, у березні 2025 року український виробник безпілотників Sky Defenders провів випробування нового варіанту БПЛА з установленим дробовиком.

Безпілотник виконаний за стандартною схемою літакового типу та запускається із землі за допомогою катапульти. У носовій частині безпілотника встановлено дробовик із прицільною мушкою для точної стрільби під час польоту.

Для зручного пошуку цілі на верхній частині безпілотника встановлено поворотну цифрову камеру, яка, згідно з відео компанії, також використовується на безпілотнику-перехоплювачі «ЗигЗаг».

Однак такі системи встановлюють не лише на безпілотники літакового типу, а й на мультикоптерні платформи для перехоплення ворожих дронів типу Mavic та FPV. Такі системи вже широко використовуються на фронті, зокрема підрозділами окремої президентської бригади та 30-ї механізованої бригади.
 

