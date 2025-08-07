Фінансові новини
Товарообіг України за сім місяців становив $69,1 мільярда
17:53 07.08.2025 |
Товарообіг України за січень - липень 2025 року становить 69,1 млрд доларів США.
Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.
"Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму 45,9 млрд дол., а експортували - на 23,2 млрд дол. При цьому оподаткований імпорт склав 34,7 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року становило 0,52 дол/кг.
Найбільше товарів в Україну було імпортовано з Китаю - на 9,9 млрд дол., Польщі - на 4,4 млрд дол. і Німеччини - на 3,7 млрд дол.
Експортували з України найбільше до Польщі - на 2,9 млрд дол., Туреччини - на 1,9 млрд дол., Італії - на 1,3 млрд дол.
У загальних обсягах ввезених за вказаний період товарів 68% становили машини, устаткування та транспорт - 18 млрд дол. (при митному оформленні до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - 7,3 млрд дол. (сплачено 57,0 млрд грн, або 15%), паливно-енергетичні матеріали - 5,9 млрд дол. (сплачено 105,5 млрд грн, або 27%).
Серед лідерів експорту продовольчі товари - 13 млрд дол., метали та вироби з них - 2,6 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - 2,2 млрд дол.
За 7 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.
