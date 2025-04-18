Бізнес вперше за рік позитивно оцінив перспективи свого фінансово-економічного розвитку





Бізнес у першому кварталі 2025 році залишається оптимістичним щодо зростання ділової активності в наступні 12 місяців: індекс ділових очікувань (ІДО) зріс до 108,2% з 101,8% у четвертому кварталі минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ).





"Учасники опитування поліпшили оцінки усіх складових індексу, найбільше - щодо загальних обсягів реалізації продукції та кількості працівників", - йдеться у пресрелізі, опублікованому в четвер.

Війна та її наслідки й надалі є ключовим фактором, що стримує зростання виробничих потужностей підприємств. Наголошується, що при цьому за останні два роки вплив дефіциту кваліфікованих кадрів зріс у 2,5 раза.

За результатами опитування, підприємства у 14 областях, незалежно від розміру, типу та сфери діяльності, очікували на пожвавлення ділової активності. Бізнес значно покращив очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні на найближчі 12 місяців: баланс відповідей зріс до 15,6% порівняно з -1,4% у четвертому кварталі 2024 року.









"Активізацію виробництва очікували респонденти з 13 областей, представники всіх видів і напрямів економічної діяльності, а також розміру за кількістю працівників", - зазначають в НБУ. Найоптимістичнішими були великі компанії, підприємства переробної галузі та експортери.





Уперше за останній рік респонденти дали позитивну оцінку перспективам фінансово-економічного розвитку своїх підприємств на найближчі 12 місяців: баланс відповідей склав 4,7% проти -1,2% у четвертому кварталі. Поліпшення очікувань зафіксовано серед більшості галузей, особливо у будівництві та переробній промисловості. Водночас учасники опитування з секторів торгівлі, транспорту та зв'язку залишаються налаштованими песимістично.





В той же час, як свідчать відповіді респондентів, інфляційні очікування бізнесу стали більш песимістичними: у I кварталі прогнозована річна інфляція на наступні 12 місяців зросла до 11,5% порівняно з 10,3% у попередньому кварталі. При цьому 60,3% респондентів очікували інфляцію понад 10%.

"Пом'якшилися негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств: баланс відповідей становив "мінус" 3,4% порівняно з "мінус" 6,1% у ІV кварталі", - зазначає НБУ.

Учасники опитування суттєво покращили очікування щодо змін у реалізації продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей зросли до 20,7% і 19,5%, тоді як в IV кварталі ці показники становили 9,0% та 7,7% відповідно.

Збільшення обсягів реалізації в цілому прогнозували представники всіх видів економічної діяльності, зокрема переробної промисловості, сільського господарства та інших напрямів. Щодо експорту - позитивні очікування переважали серед підприємств агросектору, переробки, торгівлі, транспорту, зв'язку та інших галузей.

Також респонденти покращили оцінки щодо інвестицій у машини, обладнання та інвентар - баланс відповідей зріс до 13,4 з 9,3% у попередньому кварталі. Вперше за три роки позитивною стала оцінка інвестицій у будівництво - 2,7% проти -1,6% раніше.

Підприємства, що отримують іноземні інвестиції, посилили свої очікування щодо їх зростання упродовж наступного року: баланс відповідей зріс до 17,2% із 10,6%. Найвищий оптимізм продемонстрували компанії енергетичного сектору, водопостачання та добувної промисловості. Водночас частка підприємств, які планують залучати іноземні інвестиції, знизилася до 19,2% проти 21,6% у попередньому опитуванні.

Негативні очікування щодо кількості працівників на підприємствах помітно пом'якшилися: баланс відповідей скоротився до -0,6% з -6,6% у IV кварталі. Зростання зайнятості прогнозували підприємства у сферах добувної промисловості, будівництва, агросектору, переробки та інших видів діяльності. Натомість песимізм зберігався у компаній торгівлі, транспорту, зв'язку, енерго- та водопостачання.

Респонденти очікують прискорення зростання витрат на оплату праці одного працівника - баланс відповідей сягнув 60,1% проти 56,5% у попередньому кварталі.

Для 81,6% респондентів воєнні дії залишаються головним чинником, що сприяє зростанню інфляції. Крім того, опитані відзначили посилення впливу таких факторів, як зростання грошової маси в економіці, ціни на світових ринках, соціальні видатки бюджету, виробничі витрати та податкові зміни.

Водночас уже другий квартал поспіль спостерігається зниження впливу валютного чинника - загалом на 5,4 в. п., до 70%. Середній курс долара, якого респонденти очікують через рік, становить 44,23 грн/$1, тоді як і минулому кварталі респонденти очікували 44,42 грн/$1. При цьому 61,6% опитаних прогнозують курс у межах 42,01-45,00 грн/дол. США.

На тлі зростання потреби в позиковому фінансуванні (до 38,1% проти 33,5%), частка компаній, що планують брати банківські кредити, залишилася майже незмінною - 35,2% (у IV кварталі - 35,0%). Більшість підприємств, як і раніше, віддають перевагу кредитам у гривні - 80,9% проти 84,8% раніше. Основною перепоною для залучення кредитів залишаються високі відсоткові ставки - 49,4% респондентів вказали саме на це. Водночас зросла частка компаній, які мають альтернативні джерела фінансування - до рекордних 44,2% (раніше - 42,1%).

Уже третій квартал поспіль респонденти повідомляють про покращення умов доступу до банківських кредитів - баланс відповідей становив 17,3% (у IV кварталі - 16,3%).

Натомість частка підприємств, що планують залучати фінансування за кордоном, зменшилася до 7,1% порівняно з 8,5% у попередньому опитуванні.

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого по 3 березня 2025 року. В опитуванні взяло участь 670 підприємств із 21 регіону країни.