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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив створення Національного каталогу цін на ліки. Це має знизити вартість препаратів до рівня країн ЄС

17:45 16.04.2025 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення та управління Національним каталогом цін на ліки.

Відповідна постанова №439 від 4 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Ця постанова також врегульовує реферування цін на лікарські засоби і декларування цін на лікарські засоби в Національному каталозі цін.

"Передбачається, що виробники та імпортери будуть декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін. Цей каталог стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення, допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін та забезпечить прозорість закупівель ліків", - пояснили у МОЗ.

Паралельно буде запущена система реферування цін - розрахунок граничних цін на ліки, базуючись на цінах аналогічних препаратів у референтних країнах Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія тощо).

Що таке Національний каталог цін?

Очікується, що формування Національного каталогу розпочнеться вже у квітні. Він міститиме інформацію про максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни виробників або імпортерів на лікарські засоби, на основі яких МОЗ розраховуватиме граничну роздрібну (аптечну) ціну з оптовими/роздрібними надбавками і податками. Ліки в аптеках не можна буде продавати вище за цю ціну.

Ціни в каталозі можуть змінюватися чи переглядатися:

* за заявою виробника чи імпортера (зазвичай не частіше одного разу на 6 місяців);

* у разі значного (більш як 5%) коливання валютного курсу гривні;

* за рішенням МОЗ після відповідних перевірок чи уточнень.

У випадку виявлення завищення граничної ціни, МОЗ може виключити препарат із каталогу або запропонувати виробнику привести ціну у відповідність до встановленого рівня.

Як повідомлялося, 12 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №11493 щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, президент Володимир Зеленський підписав його 27 лютого.

Закон передбачає запровадження механізмів прозорого ціноутворення на ліки.

Зокрема, МОЗ вноситиме до Національного каталогу цін задекларовану вартість виробника або імпортера ліків, яка не може перевищувати ціну трьох найнижчих цін у референтних країнах Східної Європи. Аптеки будуть зобов'язані мати в наявності лікарський засіб за однією з трьох найнижчих цін.

Також запроваджуються практики, які мають призвести до фактичного зменшення закупівельних цін на ліки: механізм відтермінування знижок, кредитних нот, бонусів та інших форм зворотного коригування, ціни можуть застосовуватись ліцензіатами, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів.

Крім того, лікарські засоби, які зареєстровані компетентним органом у Великій Британії, країнах ЄС або включені до переліків ВООЗ, отримають дозвіл на реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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