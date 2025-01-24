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АНАЛІТИКА

В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції

 

79,4% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед основних проблем. На перше місце вони поставили збройну агресію Росії. Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством із питань запобігання корупції (НАЗК).

В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції

 

В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції

 

Респонденти зазначають суттєве зростання рівня корупції у 2024 році. Водночас бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення.

Зростання рівня корупції протягом минулого року зауважили 69,1% населення (+7,9 відсоткового пункта до 2023 року - 61,2%) та 57% представників бізнесу (+10,7 відсоткового пункта до 2023 року - 46,3%).

В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції

 

В Україні стрімко погіршилась оцінка рівня корупції

 

91,4% населення та 83,1% бізнесу вважають, що корупція за рік значно поширилася (відповідно на 3,5 та 1,8 відсоткового пункта більше, ніж у 2023 році). Ці показники, зазначають автори дослідження, зростають із 2022 року.

Другий рік поспіль українці знизили оцінку ефективності антикорупційної діяльності державних органів (після зростання в 2022 році). Проте, як показало опитування, оцінки 2024 року все ще вищі за дані 2021 року.

Респонденти з-поміж населення зазначили, що найбільше шансів стикнутися з корупцією мають ті, хто отримує послуги у сфері будівництва та земельних відносин.

Високий рівень корупції також зафіксований у сферах медицини, діяльності правоохоронних органів та сервісних центрів МВС, у закладах вищої освіти та під час отримання послуг із підключення/обслуговування систем електро-, газо- і водопостачання та водовідведення.

З погляду бізнесу першість у рейтингу найбільш корумпованих сфер четвертий рік поспіль утримує митниця. Серед "лідерів" також, як і на думку населення, - постачання електрики, газу і води, правоохоронні органи та сфера будівництва та земельних відносин.

Опитування показало, що ініціаторами корупційних відносин були 9,2% населення України та 4% представників бізнесу.

Водночас 18,3% населення та 11,6% бізнесу були залучені до корупційних відносин у зв'язку з вимогою з боку представників органів влади або організацій та установ щодо здійснення неофіційних платежів або надання послуг у відповідних сферах.

Дослідження провела агенція Info Sapiens на замовлення НАЗК. Упродовж вересня-листопада 2024 року було проведено 2488 особистих інтерв'ю з населенням (максимальна похибка ±2%) і 1206 телефонних інтерв'ю з представниками бізнесу (максимальна похибка ±3%).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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