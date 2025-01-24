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В Україні модернізують систему вагового контролю на дорогах
18:02 24.01.2025 |
На дорогах України розпочалося тестування оновленої інформаційно-комунікаційної системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю на дорогах.
Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Модернізація системи вагового контролю дозволить повністю автоматизувати процес збору та обробки даних про порушення, забезпечити взаємодію з іншими інформаційними системами та інтеграцію з державними реєстрами", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
Зазначається, що Укртрансбезпека зможе автоматично фіксувати порушення, обробляти дані та обмінюватися інформацією з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба України та Укрпошта.
Крім того, система інтегрується з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України, що спростить перевірку даних.
Також електронні кабінети будуть розширені новими функціями для фінансових аудиторів, операторів WIM та інспекторів із постанов.
Новий підхід дозволить автоматично змінювати статус постанов, фіксувати сплату штрафів і враховувати судові рішення. А технології Weigh-In-Motion (зважування у рісі) фіксуватимуть вагу та розміри вантажівок прямо під час руху, без зупинок.
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