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Уряд спростив для евакуйованих з Донеччини пенсіонерів умови отримання виплат
Уряд спростив для евакуйованих з Донеччини пенсіонерів умови отримання пенсій - виплати можна буде отримати у відділеннях Укрпошти без звернення до Пенсійного фонду України.
Про це повідомила пресслужба АТ «Укрпошта», передає Укрінформ.
«У зв'язку з переміщенням людей з прифронтових територій урядом запроваджено механізм термінових виплат пенсій та грошової допомоги, які фінансуються Пенсійним фондом України. Цей механізм діє для низки населених пунктів Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що люди, які отримували пенсії в цих населених пунктах, можуть отримати виплати у стаціонарних відділеннях Укрпошти по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.
Послугою можуть скористатися евакуйовані мешканці з понад 80 населених пунктів. Для цього потрібно звернутися з паспортом до відділення у період з 4 по 25 число кожного місяця.
За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, щоб отримати кошти, не треба ходити до Пенсійного фонду чи в інші установи.
«Пенсія буде доступною в будь-якому найближчому відділенні Укрпошти там, де ви знайшли свій тимчасовий прихисток», - зауважив він.
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