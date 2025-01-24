Уряд спростив для евакуйованих з Донеччини пенсіонерів умови отримання виплат

Уряд спростив для евакуйованих з Донеччини пенсіонерів умови отримання пенсій - виплати можна буде отримати у відділеннях Укрпошти без звернення до Пенсійного фонду України.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укрпошта», передає Укрінформ.

«У зв'язку з переміщенням людей з прифронтових територій урядом запроваджено механізм термінових виплат пенсій та грошової допомоги, які фінансуються Пенсійним фондом України. Цей механізм діє для низки населених пунктів Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що люди, які отримували пенсії в цих населених пунктах, можуть отримати виплати у стаціонарних відділеннях Укрпошти по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.

Послугою можуть скористатися евакуйовані мешканці з понад 80 населених пунктів. Для цього потрібно звернутися з паспортом до відділення у період з 4 по 25 число кожного місяця.

За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, щоб отримати кошти, не треба ходити до Пенсійного фонду чи в інші установи.

«Пенсія буде доступною в будь-якому найближчому відділенні Укрпошти там, де ви знайшли свій тимчасовий прихисток», - зауважив він.