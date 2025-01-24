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АНАЛІТИКА

Підприємці торік отримали кредитів під держгарантії на ₴35,5 мільярда - Мінфін

14:09 24.01.2025 |

Економіка

 

Українські банки із грудня 2020 року станом на 1 січня 2025 року видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів на 138,4 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі, з них у 2024 році - на 35,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 298 кредитів на загальну суму 138,4 млрд гривень. З них у 2024 році - 10 323 кредити на 35,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У грудні підприємці отримали 777 кредитів на понад 3 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

Зазначається, що станом на 1 січня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 825 кредитів на 74,9 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі, що обслуговуються станом на 1 січня 2025 року, лідирують: Приватбанк - 14 839 кредитів на загальну суму 23,7 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк - 2 909 кредитів на 10,6 млрд грн (49 % від ліміту банку).

Підприємці торік отримали кредитів під держгарантії на &#8372;35,5 мільярда - Мінфін

 

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві - 2 617 кредитів на загальну суму 9,9 млрд грн, а також в таких регіонах: у Дніпропетровській області - 1 746 кредитів на 5,8 млрд грн; у Львівській - 1 816 кредитів на 5,5 млрд грн; у Київській - 1 420 кредитів на 4,7 млрд грн; у Харківській - 755 кредитів на 4,6 млрд гривень.

Підприємці торік отримали кредитів під держгарантії на &#8372;35,5 мільярда - Мінфін

 

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 4 782 кредити на загальну суму 28,1 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 367 кредитів на 20,4 млрд грн; переробна промисловість - 3 924 кредити на 19,1 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 213 кредитів на 2,5 млрд грн; будівництво - 614 кредитів на 1,8 млрд грн.
 

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