Чому скасування Господарського кодексу є революційним проривом для економіки

Що зміниться для бізнесу та держпідприємств після скасування Господарського кодексу.

Оскільки пристрасті навколо скасування Господарського кодексу дещо стихли, розповім детальніше про унікальність цієї події та її значення для економіки. Я вів законопроєкт №6013 з кінця 2022 року. За цей час відбулося багато нарад та обговорень, що охоплювали і філософські, і практичні аспекти.

Я не юрист, тому не відношу себе ні до господарників, ні до "цивілістів", які вели позиційні бої з моменту ухвалення Господарського кодексу на початку 2000-х. Але нам вдалося сублімувати основне з цих тривалих правничих дискусій. У підсумку ми розробили якісний законодавчий перехід, який лежить в економічній площині.

Тепер про суть питання просто і зрозуміло. В СРСР не було приватної власності. Законодавство було побудоване таким чином, щоб майном можна було користуватися, але не можна було повноцінно володіти. Тоді, у 1930-х роках, було винайдене право повного господарського відання та оперативного управління.

В СРСР не можна було володіти бізнесом. Усі підприємства належали державі, а їх майно було передане на праві господарського відання. Ця радянська сутність залишилася в окремих пострадянських юрисдикціях, зокрема в нашій державі. Але Україна вже давно не в Радянському Союзі, тому мала б змінити правила.

Чому у 2003 році, коли приймали Господарський кодекс, вирішили повернути модель управління економікою часів СРСР, мені не відомо. Очевидно, четверте скликання парламенту перебувало під сильним впливом комуністичної ідеології, бо найбільшу кількість економічних помилок у законодавстві зробило саме воно.

Ми у Верховній Раді девʼятого скликання намагаємося виправляти ці помилки, спрямовуючи економічне законодавство до конкуренції та правил ЄС.

Україна технічно є країною ЄС, бо наші політичні і законодавчі принципи - це адаптація національного законодавство до євродиректив у рамках переговорного процесу з розширення Євросоюзу. У ЄС нема понять "господарське відання" та "оперативне управління", організаційно-правових форм "державні та комунальні підприємства". Навіщо це нам, якщо ми плануємо бути членами ЄС?

Господарський кодекс є перепоною для нормального євроінтеграційного процесу, бо корпоративні правила в ньому суперечать правилам ЄС.

Між іншим, про необхідність корпоратизації всіх державних та комунальних підприємств у звіті від 2021 року зазначила Oрганізація економічного співробітництва та розвитку. Нагадаю, на конференції з відновлення в Лугано у 2022 році Україна отримала план дій для майбутнього приєднання до ОЕСР.

Невідповідність практикам і правилам ЄС - не єдина проблема кодексу. Право господарського відання порушує права власності. З одного боку, державне або комунальне підприємство мало б відповідати усім своїм майном, а з іншого - майно належить власнику підприємства. Тобто відповідальність за дії підприємств покладається на державу або громаду. Не ринково, еге ж?

Що буде після скасування кодексу

Для державних підприємств - це велика зміна. Протягом трьох років з дня введення в дію закону вони муситимуть корпоратизуватися, тобто перетворитися на акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю.

Частиною процесу корпоратизації є інвентаризація та внесення майна, яке було передане підприємству на праві господарського відання, до статутного капіталу. Не можна вносити до статутного капіталу майно, яке заборонено приватизувати. Такі активи закріплюються на праві "узуфрукта державного майна".

Це те саме, що і право господарського відання, але стосується лише особливого майна. Перелік категорій таких активів визначений ст. 4 закону "Про приватизацію державного та комунального майна" та деяким галузевим законодавством.

Якщо орган управління не корпоратизував ці підприємства, то зі спливом перехідного строку уряд може передати їх Фонду державного майна для цілей корпоратизації з можливою подальшою приватизацією.

Що це дає економіці

Державі належать близько 3,5 тис. підприємств. Більшість з них банкрути, знищені або окуповані. Ті що залишилися, становлять значну частину економіки. Коли їх діяльність регулюють правила, відмінні від приватного сектору, і є купа корупційних дірок та інструментів для маніпуляції конкуренцією, це породжує проблему в усій економіці. Фактично її частина неефективна або "уражена".

ОЕСР у звіті від 2021 року вказувала, що на державний сектор припадають понад 10% ВВП довоєнної економіки. Реальних цифр ніхто не знає, бо не існує консолідованої звітності й аналізу даних про діяльність усіх державних компаній.

Що з приватизацією

Деякі правила приватизації теж змінилися - мова йде про корпоратизацію. Тепер ФДМ зможе виставляти на аукціон не єдиний майновий комплекс (абсолютно незрозуміла сутність), а корпоративні права в ТОВ або АТ залежно від того, на яку організаційно-правову форму було перетворене підприємство.

Це дасть можливість швидше продавати більшу кількість підприємств, а новим власникам - оперативно отримувати контроль над підприємствами без втрати працівників та нематеріальних активів. Тобто тепер держава продаватиме бізнес, а не єдиний майновий комплекс державного підприємства.

Що законопроєкт дає громадам

Господарський кодекс скасовує організаційно-правову форму комунальних підприємств. Відтепер нових ДП і КП створювати не можна. Можна лише перетворити старі на ТОВ або АТ, де 100% акцій або часток будуть належати громаді, або створювати ТОВ чи АТ. При цьому для громад перетворення є добровільним без перехідного періоду чи будь-яких обмежень.

При перетворенні ДП чи КП обовʼязково має проводитися інвентаризація. Це забезпечить підзвітність та прозорість в управлінні майном, оскільки більшість активів не була облікована з початку Незалежності. У разі корпоратизації КП до майна, яке заборонено приватизувати, застосовується титул "узуфрукт комунальної власності" за тією самою логікою, що і для державних.

Контроль за корпоратизованими компаніями

Значна частина державної власності інвентаризується і передається до статутних капіталів корпоратизованих підприємств, 100-відсотковими власниками яких стають держава або громади. Для контролю за управлінням майном компаній, де державі чи громадам належать понад 50%, передбачене відчуження майна винятково на електронних аукціонах "Прозорро.Продажі".

Крім того, такі підприємства зобов'язані оприлюднювати оголошення про проведення закупівель, звіти про проведені закупівлі, а також затверджувати внутрішні положення про закупівлі на порталі закупівель "Прозоро".

Що для приватних компаній

Засновники юридичних осіб деяких нетипових організаційно-правових форм (приватні підприємства, дочірні підприємства, іноземні підприємства, підприємства об'єднань громадян, підприємства споживчої кооперації) можуть ліквідувати підприємства або перетворити їх на ТОВ чи АТ.

В іншому випадку їх правовий статус прирівнюється до товариств з обмеженою відповідальністю без необхідності внесення змін до ЄДР або їх статутів.

Що ще цікавого

Відбудеться масова інвентаризація державного та комунального майна, що не використовується. Державні компанії будуть зобовʼязані внести всю інформацію про своє майно до єдиного відкритого реєстру Фонду держмайна, який розробляється. До нього також можуть доєднатися громади через окремі модулі.

Фінансова звітність держкомпаній

Державні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі, оприлюднюють фінансову звітність у загальному порядку на єдиному порталі "ПроЗвіт". Тепер можна буде легко проаналізувати діяльність держкомпаній і перевірити результати.

Висновок

Законопроєкт №6013 дає революційний поштовх перебудові відносин у державному секторі економіки. Ми вирівнюємо в правах приватний та державний бізнеси, що посилить конкуренцію, покращить інвестиційний клімат, виведе активи з тіні, сприятиме прозорій та справедливій приватизації.