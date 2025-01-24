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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $78,7 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання в п'ятницю після падіння до двотижневих мінімумів напередодні, але мають на меті завершити тиждень у мінусі.

Березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 12:57 EET подорожчали на 0,52% - до $78,7 за барель. З початку тижня ці контракти подешевшали приблизно на 2,6%.

Ціна ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросла на 0,54% - до $75,02 за барель. З понеділка вона знизилася більш ніж на 3%.

Обидві марки завершили попередні торги на мінімумах з 9 січня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ціна на нафту "досить висока" і що його адміністрація націлена на те, щоб активізувати видобуток нафти і газу в США. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп також сказав, що має намір закликати ОПЕК до збільшення видобутку. "Я попрошу Саудівську Аравію і ОПЕК опустити ціни на нафту", - заявив він.

Аналітик ING Воррен Паттерсон вважає, що домогтися від ОПЕК нарощування виробництва нафти для зниження цін буде непросто. "Крім того, зниження цін на нафту стане перешкодою для значного збільшення її видобутку в США", - зазначив експерт.

"Не думаю, що ОПЕК змінить свою політику, якщо не відбудеться змін у фундаментальних показниках", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново. Він очікує, що ринки будуть відносно спокійні, доки не з'явиться більше ясності щодо імпортних мит і санкційної політики нової адміністрації США.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,02 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Експерти очікували зниження запасів нафти на 400 тис. барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 148 тис. барелів після зростання на 765 тис. барелів тижнем раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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