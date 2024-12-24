Попит на житло зростає повільно і непропорційно зі зростанням доходів населення - НБУ

Попит на житлову нерухомість і доходи населення відновлюються неспівмірно через збереження воєнних ризиків і дисбалансу між наявною пропозицією житла і запитом покупців, випливає з підготовленого Національним банком України (НБУ) Звіту про фінансову стабільність за грудень 2024 року.

Згідно з оприлюдненим документом, хоча попит на житло поступово зростає, ринок відновлюється повільно, зокрема через відмінності між поточною пропозицією та запитами потенційних покупців.

"Доходи населення відновлюються, проте є сумніви, що попит на ринку нерухомості зростатиме пропорційно. Збереження воєнних ризиків стримуватиме попит, тоді як дисбаланс між характеристиками попиту та пропозиції визначатиме повільне зростання кількості угод", - йдеться у звіті Нацбанку.

За його даними, попит зростає переважно за рахунок вторинного ринку житла. Так, за 11 місяців 2024 року нотаріуси засвідчили на 14% більше угод купівлі-продажу, ніж торік, до того ж їх кількість зростала з кожним кварталом. Водночас нині вона становить лише 70% від довоєнного показника.

Зазначається, що 78% угод на вторинному ринку укладаються в регіонах за межами обласних центрів, ще 10% припадають на Київ.

У звіті констатується, що придбання житла на первинному ринку все ще сприймається українцями як ризиковане через війну та непрозорість ринку. Крім того, спостерігається сповільнення темпів програми "єОселя" через зміну її дизайну та брак фінансового ресурсу. Так, у другому півріччі частка угод з іпотекою знизилася до 4% проти 5% у першому півріччі.

Поповнення пропозиції на ринку житла відбувається переважно за рахунок добудовування черг уже наявних комплексів, нові об'єкти стартують лише в західних областях України, зазначає Нацбанк. Одночасно в Києві девелопери частіше добудовують більш якісні об'єкти, бізнес-клас, де більша кількість непроданих квартир.

Стосовно цін на житло, первинний ринок демонструє більш динамічне зростання. Ціни зростають насамперед у західних регіонах, де будівництво активніше, - зростання з початку року становило 17-18%, тоді як у Києві та інших великих містах - 9%. Основні причини - зростання собівартості та курсові зміни.

Вартість оренди житла за останні півроку зростала пропорційно до вартості житла, повідомляє НБУ. На сьогодні середня вартість квартири в столиці еквівалентна 10 рокам її оренди, що відповідає довгостроковому середньому рівню. Співвідношення ціни квартири до доходу повернулося до історичного мінімуму кінця 2021 року.

"Цінові умови ринку нерухомості навіть більш сприятливі, ніж до війни. Проте воєнні ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше", - йдеться у звіті регулятора.













