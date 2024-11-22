Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу - представниця МВФ

Україна останніми роками дуже добре показала, що вона гарний позичальник і в неї є гарний план з повернення боргу, тому партнерам України вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні, вважає постійна представниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано.

"Фінансування країни зараз варте того. Не тільки з погляду цінностей, принципів чи моралі, але це може бути дешевше для її (України - ІФ-У) союзників. Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, ніж потім покривати витрати на додаткову оборону або біженців, якщо Україна програє війну", - сказала вона на конференції "Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС" у Києві в четвер.

Водночас Тофано зазначила, що Україна має продовжувати доводити міжнародним союзникам свою здатність проводити правильну політику.

Представниця МВФ наголосила, що країна доклала зусиль із нарощування власних доходів, однак викликаний російською агресією шок настільки великий, що обійтися без зовнішнього фінансування Україна нездатна, і у зв'язку з цим важлива нова ініціатива G7 "Прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA) для України", у межах якої країні буде виділено $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Тофано також зазначила, що після закінчення війни витрати України залишаться на високому рівні у зв'язку з витратами на відновлення, значними соціальними витратами, зокрема на адаптацію ветеранів, зусилля з повернення громадян, які виїхали за кордон.

У зв'язку з цим представниця Фонду наголосила на важливості підвищення податків, згадавши в цьому контексті пропозицію МВФ щодо підвищення податку на додану вартість та дотримання Національної стратегії доходів.

Тофано також наголосила на важливості поліпшення раціоналізації та планування видатків задля вивільнення додаткового фінансового ресурсу, поліпшення роботи інституцій та збереження орієнтації на вступ до ЄС.

"(...) ця ідея полягає в тому, що ми також повинні планувати післявоєнні потреби. Так, наприклад, у нашій програмі є структурний орієнтир Бюджетної декларації, що охоплює 2026-2028 рр., щоб переконатися, що Україна думає про ці більш високі витрати, про ці видатки, які будуть активно зростати зараз, а також після війни", - сказала вона.

Серед способів забезпечення фінансового ресурсу вона також назвала реструктуризацію зовнішніх боргів України, вкотре зазначивши, що емісійне фінансування залишається небажаним варіантом.