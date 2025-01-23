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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» збільшила видобуток газу та нафти

 

"Укрнафта" за результатами 2024 року збільшила видобуток вуглеводнів на 3% порівняно з показником за 2023 рік.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Незважаючи на тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу", - зазначив він.

Зокрема, видобуток газу зріс на 6,5% - до 1,17 млрд кубометрів, порівняно з 1,097 млрд кубометрів у 2023 році.

Видобуток нафти збільшився на 0,6% - до 1,418 млн тонн проти 1,41 млн тонн роком раніше.

За словами Корецького, цього року "Укрнафта" продовжить бурити нові свердловини, оновлюватиме техніку, замінюючи радянську на сучасну і технологічну від світових лідерів, інтенсифікуватиме видобуток.
За матеріалами: Економічна правда
 

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