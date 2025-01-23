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АНАЛІТИКА

Торік іноземці відкрили в Україні понад 1100 компаній, що на 24% менше, ніж у 2023 році - Опендатабот

12:25 23.01.2025 |

Економіка

 

У 2024 році іноземці відкрили в Україні 1 109 компаній, що майже на чверть менше, ніж у 2023 році.

Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомив Опендатабот.

"1 109 нових компаній було відкрито іноземними громадянами за весь 2024 рік. Це на 24% менше, ніж у 2023 році. У порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, відкрили бізнес в Україні торік громадяни 78 країн. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини - 201 бізнес (18,1% у загальній структурі), Польщі - 90 компаній (8,1%) та США - 89 бізнесів (8%).

Торік іноземці відкрили в Україні понад 1100 компаній, що на 24% менше, ніж у 2023 році - Опендатабот

 

Майже половина нових іноземних компаній були зареєстровані в Києві - 542 (48,9%). Популярними регіонами стали також Львівщина - 137 компаній (12,4%) та Одещина - 122 компанії (11%).

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп'ютерним програмуванням (109 компаній, 9,8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7,8%).

Торік іноземці відкрили в Україні понад 1100 компаній, що на 24% менше, ніж у 2023 році - Опендатабот
За матеріалами: Укрінформ
 

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