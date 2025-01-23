Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту трохи сповільнили зниження, Brent на рівні $78,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок трохи сповільнили зниження в четвер, тоді як напередодні завершили торги на двотижневих мінімумах. Трейдери чекають на виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та дані про нафтові запаси в Сполучених Штатах.

О 12:40 EET березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,25% - до $78,8 за барель.

Контракти на WTI з поставкою в березні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися в ціні на 0,24% - до $75,37 за барель.

Старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що ринок нафти перебуває під впливом різноспрямованих факторів.

"Ключовими з них є очікування зростання видобутку нафти в США в рамках політики президента Трампа, спрямованої на підтримку буріння, а також ослаблення геополітичної напруженості в Секторі Гази, що знімає побоювання щодо подальшої ескалації перебоїв з поставками з ключових видобувних регіонів", - написала вона.

Ширші економічні наслідки введення мит на імпорт у США можуть ще більше сповільнити зростання світового попиту на нафту, вважає експерт.

Президент Трамп уже висловив намір запровадити мита на імпорт з Євросоюзу, Канади та Мексики. Адміністрація також обговорює введення 10-відсоткових мит на товари з Китаю, сказав він.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 19:00 к. ч. у четвер. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 2 млн барелів, дистилятів - на 300 тис. барелів, і чекають зростання запасів бензину на 2,1 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес