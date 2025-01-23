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Ціни на нафту трохи сповільнили зниження, Brent на рівні $78,8 за барель
13:47 23.01.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок трохи сповільнили зниження в четвер, тоді як напередодні завершили торги на двотижневих мінімумах. Трейдери чекають на виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та дані про нафтові запаси в Сполучених Штатах.
О 12:40 EET березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,25% - до $78,8 за барель.
Контракти на WTI з поставкою в березні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися в ціні на 0,24% - до $75,37 за барель.
Старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що ринок нафти перебуває під впливом різноспрямованих факторів.
"Ключовими з них є очікування зростання видобутку нафти в США в рамках політики президента Трампа, спрямованої на підтримку буріння, а також ослаблення геополітичної напруженості в Секторі Гази, що знімає побоювання щодо подальшої ескалації перебоїв з поставками з ключових видобувних регіонів", - написала вона.
Ширші економічні наслідки введення мит на імпорт у США можуть ще більше сповільнити зростання світового попиту на нафту, вважає експерт.
Президент Трамп уже висловив намір запровадити мита на імпорт з Євросоюзу, Канади та Мексики. Адміністрація також обговорює введення 10-відсоткових мит на товари з Китаю, сказав він.
Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 19:00 к. ч. у четвер. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують зниження запасів нафти на 2 млн барелів, дистилятів - на 300 тис. барелів, і чекають зростання запасів бензину на 2,1 млн барелів.
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