Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реальний ВВП України в 2024р зріс на 3,2% - ІЕД
13:02 23.01.2025 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в грудні-2024 виріс на 1,4% порівняно з груднем-2023, а за весь 2024 рік - на 3,2%, однак не виключений його приріст до 3,7% залежно від внеску державного сектору, вважають експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
"Російські обстріли промислової та енергетичної інфраструктури, наступ російських сил на фронті негативно впливали на показники розвитку промисловості в грудні. За оцінкою ІЕД виробництво електроенергії скоротилось на 5,2% в грудні (у порівнянні з груднем-2023 - ІФ-У)", - констатує ІЕД в Місячному економічному моніторингу.
Водночас реальна валова додана вартість (ВДВ) в добувній промисловості, ймовірно, залишалась близькою до показника попереднього року завдяки вищому видобуванню природного газу та залізної руди, що, як і раніше, компенсувало падіння виробництва вугілля.
Зазначається, що стабільний попит та логістичні можливості експорту сприяли розвитку металургії (зокрема експорт готової металургійної продукції продовжував зростати).
Машинобудування зростало завдяки оборонним закупівлям та зростанню експорту. В результаті, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в переробній промисловості зросла на 4,2% в грудні порівняно з груднем-2023.
Завдяки вищим видаткам бюджету темпи приросту ВДВ в будівництві зростали швидше в четвертому кварталі, ніж в третьому.
Щодо ВДВ у тваринництві, то вона скорочується. Це стосується виробництва молока, кількості великої рогатої худоби тощо. Збір врожаю кукурудзи тривав, але вже невеликими темпами. За оцінкою інституту реальна ВДВ в сільському господарстві скоротилась на 3,7% дпр в грудні.
В той же час, видатки державного бюджету у грудні були рекордними, хоча наразі ще немає повних даних про державний бюджет.
"Тому можливо ми не повністю врахували вплив витрат держави на результати роботи державного сектору та галузей економіки, що отримали додаткові кошти з бюджету. Це може означати, що наша оцінка реального ВВП в грудні може виявитись занадто песимістичною", - уточнюють в ІЕД.
Також в інституті додали, що для точнішої оцінки результатів за 2024 рік бракує оновленої квартальної структури ВВП за 2023 рік, оскільки річні цифри Держстат досить відчутно переглянув.
Говорячи про результати грудня, в ІЕД зазначаються, що Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза порівняно з груднем минулого року - до понад 430 тис. МВт-год.
Крім того, з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу через завершення дії Угоди про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром".
У 2024 році морські порти України обробили 97,2 млн т вантажів (+57% порівняно з попереднім роком), "Укрзалізниця" у 2024 році перевезла 174,9 млн т вантажів (+18%), а експорт автомобільним транспортом склав понад 10 млн т (+5%).
У грудні-2024 експорт впав через зменшення запасів аграрної продукції, а імпорт машин та обладнання перевищив довоєнний у доларовому виразі
"У грудні інфляція вчергове прискорилась у річному виразі: цього разу до 12% порівняно з груднем-2023 Зростання цін у 2024 році насамперед відображало вищі витрати виробників та торгових мереж, гірший урожай цього року та, ймовірно, певне відновлення торгових націнок на фоні відновлення споживчого попиту. Найвідчутнішим було зростання цін на продовольчі товари", - наголошують в ІЕД.
Очікується, що в 2025 році найбільше фінансування надходитиме у межах механізму ERA, який сукупно передбачає допомогу від G7 у сумі $50 млрд. Частково ця допомога буде використана на військові витрати, тому фінансування потреб, не пов'язаних з обороною, буде нижчим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
|Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів
|Міноборони не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель продовжити контракт із його головою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Оновлений прогноз НБУ передбачає зростання облікової ставки до 15,5% у II кв. - 2025 і зниження до 12,5% у I кв.-2026
|Нацбанк оцінив у 2024р. зростання ВВП України на 3,4%
|НБУ погіршив прогноз ВВП на 2025 рік до 3,6%, інфляції - до 8,4%
|Мінекономіки направило до Єврокомісії звіт про виконання плану для Ukraine Facility
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Ціни на нафту трохи сповільнили зниження, Brent на рівні $78,8 за барель
Бізнес
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон