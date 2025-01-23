Реальний ВВП України в 2024р зріс на 3,2% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в грудні-2024 виріс на 1,4% порівняно з груднем-2023, а за весь 2024 рік - на 3,2%, однак не виключений його приріст до 3,7% залежно від внеску державного сектору, вважають експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Російські обстріли промислової та енергетичної інфраструктури, наступ російських сил на фронті негативно впливали на показники розвитку промисловості в грудні. За оцінкою ІЕД виробництво електроенергії скоротилось на 5,2% в грудні (у порівнянні з груднем-2023 - ІФ-У)", - констатує ІЕД в Місячному економічному моніторингу.

Водночас реальна валова додана вартість (ВДВ) в добувній промисловості, ймовірно, залишалась близькою до показника попереднього року завдяки вищому видобуванню природного газу та залізної руди, що, як і раніше, компенсувало падіння виробництва вугілля.

Зазначається, що стабільний попит та логістичні можливості експорту сприяли розвитку металургії (зокрема експорт готової металургійної продукції продовжував зростати).

Машинобудування зростало завдяки оборонним закупівлям та зростанню експорту. В результаті, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в переробній промисловості зросла на 4,2% в грудні порівняно з груднем-2023.

Завдяки вищим видаткам бюджету темпи приросту ВДВ в будівництві зростали швидше в четвертому кварталі, ніж в третьому.

Щодо ВДВ у тваринництві, то вона скорочується. Це стосується виробництва молока, кількості великої рогатої худоби тощо. Збір врожаю кукурудзи тривав, але вже невеликими темпами. За оцінкою інституту реальна ВДВ в сільському господарстві скоротилась на 3,7% дпр в грудні.

В той же час, видатки державного бюджету у грудні були рекордними, хоча наразі ще немає повних даних про державний бюджет.

"Тому можливо ми не повністю врахували вплив витрат держави на результати роботи державного сектору та галузей економіки, що отримали додаткові кошти з бюджету. Це може означати, що наша оцінка реального ВВП в грудні може виявитись занадто песимістичною", - уточнюють в ІЕД.

Також в інституті додали, що для точнішої оцінки результатів за 2024 рік бракує оновленої квартальної структури ВВП за 2023 рік, оскільки річні цифри Держстат досить відчутно переглянув.

Говорячи про результати грудня, в ІЕД зазначаються, що Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза порівняно з груднем минулого року - до понад 430 тис. МВт-год.

Крім того, з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу через завершення дії Угоди про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром".

У 2024 році морські порти України обробили 97,2 млн т вантажів (+57% порівняно з попереднім роком), "Укрзалізниця" у 2024 році перевезла 174,9 млн т вантажів (+18%), а експорт автомобільним транспортом склав понад 10 млн т (+5%).

У грудні-2024 експорт впав через зменшення запасів аграрної продукції, а імпорт машин та обладнання перевищив довоєнний у доларовому виразі

"У грудні інфляція вчергове прискорилась у річному виразі: цього разу до 12% порівняно з груднем-2023 Зростання цін у 2024 році насамперед відображало вищі витрати виробників та торгових мереж, гірший урожай цього року та, ймовірно, певне відновлення торгових націнок на фоні відновлення споживчого попиту. Найвідчутнішим було зростання цін на продовольчі товари", - наголошують в ІЕД.

Очікується, що в 2025 році найбільше фінансування надходитиме у межах механізму ERA, який сукупно передбачає допомогу від G7 у сумі $50 млрд. Частково ця допомога буде використана на військові витрати, тому фінансування потреб, не пов'язаних з обороною, буде нижчим.