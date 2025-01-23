Мінекономіки направило до Єврокомісії звіт про виконання плану для Ukraine Facility

Мінекономіки направило до Єврокомісії звітний пакет щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року із підтвердженням виконання 13 ключових завдань. Україна, зокрема, ухвалила 4 закони та прийняла 7 стратегічних документів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Виконання всіх кроків, передбачених Планом України, стало можливим завдяки злагодженій роботі гілок влади... Минулого року в межах виконання Плану нам вдалося залучити 16,2 млрд євро західної підтримки. Впевнений, ми збережемо таку ж результативність у 2025 році, і зможемо залучити ще 12,5 млрд євро, що стане суттєвою підтримкою для державного бюджету та економічного відновлення країни», - зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Єврокомісія опрацьовуватиме звіт протягом місяця, після чого надасть висновок щодо успішності виконання заходів четвертого кварталу 2024 року. У разі позитивної оцінки буде ухвалено рішення щодо виділення чергового траншу для України - 3,5 млрд євро. Рішення Єврокомісії про виділення коштів також мають погодити країни-члени та Рада ЄС. Після цього кошти будуть направлені до українського бюджету, орієнтовно в кінці березня 2025 року.

Зазначається, що звітуванням за виконання кроків четвертого кварталу українська сторона фіналізувала свою роботу над Планом України у 2024 році.

13 виконаних кроків у четвертому кварталі згідно з Планом України:

1. Схвалено Стратегічний план цифровізації Державної податкової служби. Передбачено створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи для автоматизації процесів, впровадження електронних послуг та посилення захисту даних.

2. Вдосконалено законодавство щодо запобігання неплатоспроможності. Нові положення, гармонізовані з Директивою ЄС, передбачають раннє виявлення фінансових проблем підприємств і надають механізми реструктуризації боргів.

3. Ухвалено Політику державної власності. Встановлено чіткі правила управління державною власністю, розділено функції власника, регулятора і менеджера, а також визначено перелік об'єктів для приватизації.

4. Затверджено дві соціальні стратегії:

* Реформування інтернатів і підтримка осіб з інвалідністю для їхнього життя в громадах.

* Забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні через підтримку сімей, розвиток альтернативного виховання та моніторинг умов проживання.

5. Відновлено планові перевірки ринкового нагляду. Це сприяє підвищенню якості та безпеки продукції, а також підготовці до укладення «промислового безвізу» з ЄС.

6. Удосконалено законодавство у сфері містобудування. Впроваджено єдині реєстри, містобудівний кадастр і нові електронні послуги для прозорості та зручності.

7. Стимульовано інвестиції у відновлювані джерела енергії. Вдосконалено процедури «зелених» аукціонів для залучення нових учасників та збільшення частки «зеленої» енергетики.

8. Забезпечено незалежність енергетичного Регулятора. Відтепер державні органи не можуть втручатися у його діяльність, відповідно до стандартів ЄС.

9. Схвалено Національну транспортну стратегію до 2030 року. Планується створення сучасної транспортної системи, інтегрованої з європейською мережею TEN-T, а також цифровізація та декарбонізація галузі.

10. Прийнято Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами-членами Європейського Союзу та Молдовою до 2030 року. Передбачено реконструкцію пунктів пропуску, спрощення процедур перетину кордону та впровадження спільного контролю.

11. Затверджено Стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року. Програма адаптує політику до стандартів ЄС, зосереджуючись на земельній реформі, зрошенні та підтримці малих виробників.

12. Прийнято Закон «Про Державний аграрний реєстр». Розширено коло користувачів ДАР, спрощено доступ до витягів і забезпечено моніторинг цільового використання державної допомоги.

13. Ухвалено Закон про розвиток мінерально-сировинної бази до 2030 року. Закон визначає пріоритети у сфері критичних і стратегічних ресурсів, передбачає інтеграцію у глобальні ринки та створення сприятливих умов для інвестицій.

Як повідомлялося, торік програма Ukraine Facility залучила найбільший обсяг зовнішньої підтримки до державного бюджету - 16,2 млрд євро. Це 40% від загальної суми допомоги з боку західних партнерів.

Національним координатором впровадження програми Ukraine Facility є Міністерство економіки. Головне завдання - організовувати моніторинг виконання Плану України та подавати щоквартальну звітність для Єврокомісії.