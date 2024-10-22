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АНАЛІТИКА

У польських виробників виникли претензії до постачання сталі з України

 

Польські металургійні заводи бояться конкуренції з Україною і вимагають захистити внутрішній ринок від української сталі, пише Puls Biznesu.

Тамтешні виробники сподіваються, що Україна ще багато років буде спрямовувати матеріали здебільшого на внутрішній ринок для відновлення. В іншому випадку, побоюються у Польщі, дедалі більше української сталі надходитиме на ринок і їхнім металургам буде складно конкурувати через ціни.

Польські сталеливарні компанії страждають від низького попиту, що призводить до фінансових проблем - багато з них зафіксували збитки. У цьому контексті збільшення імпорту металопродукції з України створює їм додатковий головний біль.

За перші сім місяців 2024 року імпорт готової металопродукції з України в Польщу становив 627 000 тонн, що означає зростання на 56% рік до року.

"Зростання імпорту зафіксоване за усіма основними товарними групами й було особливо великим - на цілих 65% - у сортовому прокаті, виробництво якого переважає у Польщі", - розповів Мирослав Мотика, президент Торгово-промислової палати сталі Польщі.

Збільшення українського імпорту помітне також у сегменті плоского прокату і напівфабрикатів.

"Україна практично захопила наш ринок товстолистового прокату і напівфабрикатів. Тому ми закликаємо уряд вжити заходів у межах ЄС, які переглянуть доступ до ринку також для українських виробників. Помагати їм під час війни треба, але не коштом нашого ринку", - сказав Пшемислав Штучковський, президент металургійної компанії Cognor.

Він пропонує подумати про квоти на продукцію з України для окремих країн Євросоюзу.

Мотика також апелює до уряду: "Україна є найбільшим постачальником сталі у Польщу з-за меж Євросоюзу і посідає друге місце загалом після Німеччини. Посилення конкуренції з боку українських виробників може ускладнити відновлення прибутковості польських компаній і вплинути на стабільність усього сталеливарного сектору".

Він додав, що інвестиції українських виробників сталі в оновлення заводів потенційно можуть суттєво вплинути на польську металургію, яка стикається з величезною проблемою декарбонізації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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