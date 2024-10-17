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АНАЛІТИКА

Брак співробітників уперше очолив рейтинг проблем бізнесу у вересні - ІЕД

17:42 17.10.2024 |

Економіка

 

Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду за кордон співробітників у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу, свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з даними ІЕД, на цю проблему скаржився 61% опитаних підприємств, але в серпні цей показник був вищим і становив 63%, проте ця проблема стала головною для бізнесу.

"Уперше за час проведення опитування з травня 2022-го брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, що обмежує ведення бізнесу в Україні", - сказала під час презентації звіту виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.


Водночас бізнесу стає дедалі важче шукати кваліфікованих працівників - про це повідомили 55,1% підприємців (52,6% місяцем раніше), що є черговим рекордом. Некваліфікований персонал знайти простіше, але й це викликає труднощі у 39,2% опитаних (39,2%).

При цьому погіршилися очікування бізнесу щодо трудових ресурсів. Частка підприємств, яка планує зростання зайнятості в найближчі три-чотири місяці, зменшилася з 14,6% у серпні до 12,1% у вересні, звільняти співробітників планували 9,8% проти 8% місяцем раніше.

Також відбулося суттєве збільшення частки бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, - з 3,8% до 13,9%.

На другому місці в переліку перешкод для бізнесу перебуває "небезпечно працювати", його показник зріс із серпня на 10 в.п. і становив 56% у вересні.

"Менш актуальною стала така перешкода як перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, оскільки у вересні вже відключень практично не було", - зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.

Як уточнили в ІЕД, ця проблема опустилася в топі перешкод із першого на третє місце, вона завадила 45% опитаних проти 65% у серпні.

На четвертому місці перебуває перешкода "зростання цін на сировину і товари", вона стала на заваді для 45% респондентів (зменшилася з 46% у серпні).

Як повідомив Ангел, корупція і тиск з боку правоохоронних органів на тлі інших, більш "повсякденних»" проблем, залишаються в тіні, менш суттєві і про них говорить лише кілька відсотків респондентів (6% і 2% відповідно).

При цьому частка бізнесу, яка оцінює державу як «"ворога" для бізнесу, зросла у вересні до 5% порівняно з 3% у попередньому кварталі; назвали державу "перешкодою" 23% (20% раніше),

Зазначається, що відносна більшість все ж таки мають нейтральне бачення поточної ролі держави для бізнесу - 40% вважають її "регулятором", ніхто не назвав державу "другом" і лише 10% убачають у ній "партнера". Майже кожен п'ятий підприємець не зміг оцінити роль держави.

Як наголосили в ІЕД, у вересні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) покращився з 0,08 до 0,12, при цьому індикатор зріс для всіх видів підприємств - від мікробізнесу до великого бізнесу.

Оптимістичні очікування на наступні три та шість місяців, а також плани на два роки дещо покращилися на тлі значного зростання попиту на продукцію.

Портфель замовлень зріс порівняно з серпнем і досяг свого найбільшого значення і в середньому становив 7,9 місяця (7,1 міс. у серпні).

Крім того, з 28,3% до 30% збільшилася частка підприємств, які повідомили про поліпшення їхньої ділової активності порівняно з минулим роком. З 20,6% до 18% зменшилася частка підприємств, ділова активність яких погіршилася.

У вересневому опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД узяли участь 473 українських промислових підприємств, розташованих у 21 з 27 областей України. Польовий етап 29-ї хвилі дослідження тривав з 16 по 30 вересня 2024 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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