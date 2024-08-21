Можливі терміни війни та достатність зобов'язання партнерів у фокусі 5-го перегляду EFF з МВФ - Мінфін

Важливими питаннями запланованого на вересень-жовтень п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) є перегляд можливих термінів завершення війни та відповідно оцінка достатності зобов'язань з боку партнерів із підтримки України, повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

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"Якщо бути максимально реалістичним, ми розуміємо, що війна навряд чи завершиться в грудні 2024 року, яким є припущення наразі в програмі (EFF). І це означає, що нам потрібно скоригувати наші бюджетні припущення на 2025 рік, і відповідні припущення закласти в програму МВФ, що відкоригує і саму потребу в залученні фінансування", - сказала вона в дискусії про дефіцит держбюджету, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС).

Голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей також визнав, що війна навряд чи закінчиться цього року і, на жаль, продовжиться і наступного року.

"Уряд належним чином, як зазначено в бюджетній декларації, розглядає наслідки цього. Конкретно це означає, що витрати бюджету будуть вищими, а надія на швидке відновлення економіки буде відкладена: вона продовжить зростати, але не такими швидкими темпами", - сказав він.

Заступниця міністра зазначила, що нова реальність має вплинути на комунікацію з партнерами і сприяти якнайшвидшій реалізації спільного рішення країн "Великої сімки" (G7) про надання Україні $50 млрд за рахунок доходів на заморожені російські активи.

"Ми вважаємо, що отримання цих $50 млрд має бути безумовним, оскільки це, власне, плата за ті збитки, яких завдає Росія і агресія Російської Федерації. Ми бачимо це як проміжне рішення, оскільки кінцевою метою для нас є повна конфіскація російських активів", - уточнила Зикова.

Вона зазначила, що Міністерство фінансів веде комунікації щодо заморожених активів РФ на найвищому політичному рівні і вважає за доцільне анонс рішення G7 за підсумками 5-го перегляду EFF у вересні, а не наприкінці поточного року.

"І це той час, коли необхідно буде визначити, чи достатньо у нас зобов'язань з боку партнерів, щоб Україна продовжувала бути в програмі і виконувати свої зобов'язання", - зазначила Зикова.

Вона наголосила, що Україна продовжує імплементувати велику кількість структурних реформ, закладених програмами EFF МВФ, Ukraine Facility EC, DPL Світового банку, однак водночас нарощування додаткових умов може потенційно призвести до нереалістичності виконання такої кількості індикаторів.

Також Грей акцентував на важливості умов надання Україні $50 млрд за рахунок доходів від російських активів, зокрема, щоб надання цих коштів не мало негативного впливу на боргову стійкість України.

"Чи є сума в $50 млрд твердим зобов'язанням? Я маю на увазі, що в будь-який конкретний момент часу ми повинні мати тверді зобов'язання на 12 місяців наперед. Тому під час п'ятого огляду, який, як ми очікуємо, відбудеться у вересні-жовтні, ми поставимо запитання, чи є у нас достатнє фінансування на наступні 12 місяців вперед? Звичайно, у середньостроковій перспективі ми хотіли б мати хороші перспективи того, що ресурси стануть доступними", - резюмував глава місії.