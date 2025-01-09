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Торік держава виплатила роботодавцям ₴320 мільйонів за працевлаштування переселенців

23:08 08.01.2025 |

Економіка

 

У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Понад 10 тис. роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них - люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що найбільше внутрішньо переміщених осіб роботодавці працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.
 

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