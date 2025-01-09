Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 03:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Торік держава виплатила роботодавцям ₴320 мільйонів за працевлаштування переселенців
23:08 08.01.2025 |
У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Понад 10 тис. роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них - люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Зазначається, що найбільше внутрішньо переміщених осіб роботодавці працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Контроль оборонних закупівель і міжнародної допомоги: Мінфін затвердив пріоритети для Держаудитслужби на 2025 рік
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про використання гумдопомоги підприємствами
|Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg
|До загального фонду місцевих бюджетів торік надійшло близько 451 мільярдів
|Торік держава виплатила роботодавцям ₴320 мільйонів за працевлаштування переселенців
|Торік на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучили 19,7 мільярда гривень
Бізнес
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025