Торік держава виплатила роботодавцям ₴320 мільйонів за працевлаштування переселенців

У 2024 році держава виплатила роботодавцям 320 млн грн компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Понад 10 тис. роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2024 році за працевлаштування 15 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Майже 600 з них - люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано загалом 320 млн грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що найбільше внутрішньо переміщених осіб роботодавці працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та місті Києві.