Рада ухвалила за основу законопроєкт про використання гумдопомоги підприємствами

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 12250 від 26 листопада 2024 р. "Щодо використання гуманітарної допомоги державними та комунальними підприємствами", наразі його готують до другого читання, повідомляє пресслужба парламенту.

"Законопроєкт скасовує відповідальність працівників підприємств, які продавали або використовували гуманітарну допомогу в разі, коли виконували "життєво важливі функції", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Повідомляється, що згідно з чинним законодавством, підприємства не можуть використовувати, зокрема, транспортні засоби, передані як гуманітарна допомога, для перевезення пасажирів. Оскільки до складових тарифу належить прибуток.

Наразі законопроєкт готується до другого читання.