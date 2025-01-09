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АНАЛІТИКА

До загального фонду місцевих бюджетів торік надійшло близько 451 мільярдів

23:21 08.01.2025 |

Економіка

До загального фонду місцевих бюджетів торік надійшло близько 451 мільярдів
 

У 2024 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 млрд грн, що на 24,1% перевищує показник 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

«За 2024 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 млрд грн, що на 87,6 млрд грн більше ніж за 2023 рік», - ідеться у повідомленні.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів стали: податок на доходи фізичних осіб - 257,5 млрд грн, єдиний податок - 69,1 млрд грн, плата за землю - 39,3 млрд грн, акцизний податок - 27,8 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 27,1 млрд грн та податок на нерухоме майно - 10,7 млрд грн.

Найбільший приріст доходів зафіксовано у місті Києві (+36,8%) та в областях: Миколаївській (+29,5%), Закарпатській (+27,5%), Київській (+27,2%), Волинській (26,1%) та Вінницькій (+25,1%).

У міністерстві пояснили, що збільшення доходів у цих регіонах пов'язано з переміщенням громадян та бізнесу з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій.

Водночас найнижчі показники доходів спостерігаються в областях, де проходять активні бойові дії або території яких тимчасово окуповані - Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській.
 

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