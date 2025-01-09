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Торік на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучили 19,7 мільярда гривень

23:03 08.01.2025 |

Економіка

 

У системі Prozorro.Продажі в 2024 році завершилося понад 24 тис. успішних торгів, на яких організаторам вдалося залучити майже 19,7 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі за підсумками 2024 року. Це результат понад 24 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше коштів надійшло від приватизаційних онлайн-аукціонів - майже 6,5 млрд грн від великої приватизації та понад 4 млрд грн від малої. Серед значних об'єктів, які знайшли нових власників - готель "Україна", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та підсанкційний завод "Аерок".

Від продажу активів підприємств-банкрутів система отримала понад 2,6 млрд грн. Значні надходження також принесли земельні аукціони - понад 2,1 млрд грн, а продаж спецдозволів на користування надрами - понад 1,6 млрд грн.

За словами СЕО Прозорро.Продажі Сергія Бута, у 2024 році за публічні активи змагалася рекордна кількість учасників - майже 30 тис.. Також зафіксовано найбільшу кількість організаторів - майже 3,8 тис.

Найдорожчим лотом року стала Об'єднана гірничо-хімічна компанія, продаж якої приніс до держбюджету майже 3,9 млрд грн. Найактивніше учасники конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти - 115 учасників збільшили вартість лота більш ніж у 130 разів.

Додатково очікується надходження понад 3 млрд грн від майже 2,3 тисячі аукціонів, які перебувають на етапі підписання угод.
 

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