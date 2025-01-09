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АНАЛІТИКА

Контроль оборонних закупівель і міжнародної допомоги: Мінфін затвердив пріоритети для Держаудитслужби на 2025 рік

23:55 08.01.2025 |

Економіка

 

Міністерство фінансів затвердило "Пріоритети діяльності Державної аудиторської служби України на 2025 рік".

Згідно із документом, серед визначених для аудиторів пріоритетів - державний фінансовий контроль і сприяння обороноздатності країни та контроль міжнародної допомоги, заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

"Найголовніше завдання у 2025 році - контроль в межах наших повноважень за раціональним використанням коштів на забезпечення оборони та захисту України від російської агресії. Друге, але не менш важливе, - перевірка ефективності витрачання грошей на відбудову, реалізацію окремих проектів з відновлення, зокрема на рівні територіальних громад", - розповіла керівниця Держаудитслужби.

Вона додала, що окремий великий напрям роботи у роботі аудиторів - контроль за видатками, передбаченими Планом України у межах макрофінансової допомоги Євросоюзу згідно з інструментом Ukraine Facility.

"Наприкінці минулого року ми інституційно та кадрово посилили профільні управління й департаменти Держаудитслужби. Вони слідкуватимуть за виконанням програм ЄС та виконуватимуть функції Служби координації боротьби з шахрайством (AFCOS) для забезпечення захисту міжнародних коштів", - наголосила Басалаєва.

У 2018-2019 роках була членом Центральної виборчої комісії від партії "Відродження", до цього із 2012 року працювала суддею Дарницького районного суду Києва, у 2005-2012 роках була юристом ЦВК, у 2002-2005 роках працювала податковим інспектором.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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