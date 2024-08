Fitch очікувано знизило рейтинг України до переддефолтного через реструктуризацію євробондів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті (РДЕ LTFC) до "RD" із "C", а також рейтинг єврооблігацій на $750 млн із погашенням у 2026 році до "D" із "C" і підтвердило рейтинг інших валютних облігацій на рівні "C".

"Зниження РДЕ LTFC України до "RD" відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона за єврооблігаціями 2026 року на суму $750 млн, яка мала відбутися 1 серпня. Це означає настання події дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного РДЕ, а також індивідуального рейтингу цінного паперу, що зачіпає його", - ідеться в повідомленні агентства.

Fitch нагадало, що 18 липня парламент України схвалив закон, який дає змогу уряду тимчасово зупинити виплати за державним і гарантованим державою зовнішнім комерційним боргом до завершення угоди про реструктуризацію з кредиторами за зовнішнім комерційним боргом. Потім 9 серпня уряд офіційно оголосив про проведення запиту згоди на реструктуризацію своїх суверенних єврооблігацій на номінальну суму $19,7 млрд доларів США і облігацій "Укравтодору" з державною гарантією на суму $0,7 млрд.

На думку Fitch, пропозиція про обмін являє собою обмін проблемного боргу (DDE) відповідно до критеріїв суверенного рейтингу, оскільки вона передбачає суттєве погіршення умов, включно зі зменшенням основної суми та відсотків, а також продовженням термінів погашення.

"Завершення реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, яка, на думку Fitch, призведе до нормалізації відносин із зовнішніми кредиторами за комерційним боргом. Після цього Fitch підвищить РДЕ LTFC України до рівня, що відповідає рівню виплат із обслуговування боргу", - зазначено в релізі.

Також агентство відкликало рейтинги емісії валютних облігацій України, оскільки вони більше не вважаються релевантними для покриття агентства.

Водночас Fitch підтвердило вищий довгостроковий РДЕ в національній валюті "CCC-", що відображає очікування агентства в тому, що Україна продовжить обслуговувати свій борг у гривні та що борг у гривні буде виключено з угоди про реструктуризацію із зовнішніми комерційними кредиторами, частково тому, що тільки 2,2% такого боргу належить нерезидентам порівняно із 41,4%, що належать Національному банку України, та 42%, що належать внутрішнім банкам (здебільшого державним).

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей про реструктуризацію боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів. Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями з погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% найближчими роками до 7,75% наприкінці терміну обігу. За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

Україна спочатку розраховувала, що зможе завершити всі переговори з утримувачами облігацій до 1 серпня, коли настає термін виплат за єврооблігаціями згідно з умовами реструктуризації 2022 року. Однак із 1 серпня уряд тимчасово запровадив мораторій на виплати за євробондами на період реструктуризації.

Згідно з опублікованими 9 серпня умовами, заявки на участь в обміні приймаються до 27 серпня включно, результати оголошуються 28 серпня, а 30 серпня і в наступні п'ять днів відбуваються всі розрахунки.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і, щонайменше, половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше чверті власників кожного випуску.