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АНАЛІТИКА

Українська компанія запустила виробництво дронів у Словаччині

 

Українська компанія Skyeton розширила свою діяльність на Словаччину. Інвестиції в новий завод у Словаччині досягли $3,5 млн.

Про це повідомляє Defense Industry Europe.

Компанія відома своїми системами Raybird, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України з 2018 року.

Кожна система вартістю $1,2 млн включає три БПЛА, переносну наземну станцію управління, антенну систему, пускову установку, а також камеру, фотоапарат і радари. Ці БПЛА можуть залишатися в повітрі протягом 28 годин, долати відстань до 2500 км і підніматися на висоту до 4500 метрів. Raybird від Skyeton є одним із лише п'яти БПЛА у всьому світі з такими можливостями, але він економічно ефективніший, ніж його глобальні аналоги.

Виробництво на новому заводі в Словаччині розпочалося навесні 2024 року. Цей завод може виробляти 25 систем на рік, а після завершення інвестиційного раунду цю потужність планується збільшити в чотири рази.

В Україні потужності Skyeton можуть виробляти близько 100 систем на рік, але попит українських військ становить 140 систем на рік. Новий завод у Словаччині допомагає подолати цей розрив і пропонує стратегічну перевагу.

Як зазначається, запуск заводу в Словаччині відкриває можливості для виходу на світовий ринок і розширення міжнародної клієнтської бази.

Раніше повідомлялося, що "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% - це виробники безпілотників.

Перед тим "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн.

До того держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тис. безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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