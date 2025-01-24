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«Київстар» купує сервіс таксі Uklon. Серед власників мобільного оператора досі є російські олігархи
22:33 24.01.2025 |
Найбільша телеком-компанія в Україні "Київстар" подала до Антимонопольного комітету України (АМКУ) заяву на погодження угоди про придбання Uklon - найбільшого сервісу таксі в Україні.
Про це у Антимонопольному комітеті повідомили українській редакції Forbes.
Співзасновникам компанії Uklon є Сергій Смуст, Віталій Дятленко, а також Дмитро і Вікторія Дубровські, які із серпня 2023 року відійшли від операційного управління і увійшли до наглядової ради компанії.
Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" - зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній VEON, яка восени минулого року анонсувала перенесення штаб-квартири з Амстердама в Дубай (ОАЕ).
Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман
Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.
Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії до Росії.
Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".
У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.
Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.
"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", - заявляли в компанії.
Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".
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