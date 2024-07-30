Свириденко та Пріцкер обговорили посилення співпраці у сфері інвестицій

Перша віцепрем'єр-міністер - міністерка економіки України Юлія Свириденко і спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорили залучення інвестицій, навчання українців й використання заморожених активів РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

У зустрічі взяли участь також Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджет Брінк, CEO компанії Clayco Роберт «Боб» Кларк, Westinghouse - Патрік Фрагман, Amentum - Джон Хеллер, радники спеціального представника США з питань економічного відновлення України та Посольства США в Україні.

"На порядку денному вкрай важливі питання для нашої економічної самодостатності. Активну роботу у цьому напрямку разом із офісом Пенні Пріцкер ми почали ще торік. Сьогодні обговорили прогрес, якого вдалося досягти за останній час у розрізі ключових кроків, зокрема, залучення інвестицій, створення умов для повернення українців, розбудови інституційної спроможності державних органів", - зазначила Свириденко.

Під час зустрічі обговорювалися також питання удосконалення роботи урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, реалізації спільних проєктів в галузі атомної енергетики, оборонній галузі, будівництві та розширення співпраці між американськими та українськими компаніями.

Присутні на зустрічі представники компаній США розповіли про поточну роботу в Україні та про свої плани. Так, наприклад, Westinghouse спільно з «Енергоатомом» весною цього року розпочав реалізацію проєкту з будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС за технологією АР1000. А компанія Amentum працює над створенням спільного підприємства з АТ «Українська оборонна промисловість». Своєю чергою будівельна компанія Clayco розглядає можливість участі в проєктах відновлення в Україні.

На зустрічі обговорювалось питання ринку праці та створення умов для повернення українців, які через війну були змушені виїхати за кордон, зокрема, впроваджуючи програми з навчання та перенавчання, розвиваючи грантові програми для створення власного бізнесу, іпотечні програми для купівлі житла на доступних умовах та інші.

Як зазначалося під час зустрічі, Україна зацікавлена в розширенні іпотечної програми єОселя та працює над цим спільно з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві. Вона зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.