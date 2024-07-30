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АНАЛІТИКА

Протягом тижня ціни на нафтопродукти у більшості мереж не зазнали змін

Протягом тижня ціни на нафтопродукти у більшості мереж не зазнали змін

 Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у липні 2024 р., грн/л

Але низка операторів економсегмента все-таки переглянула стелу, збільшивши ціни на бензин на 0,50-1 грн/л, на дизпальне - на 0,08-0,50 грн/л.

Найбільше - на 1 грн/л - здорожчав А-95 у мережах «Рур груп», RLS і «Авантаж 7». Трохи менше - у миколаївського «Кворуму». А ось «БРСМ-Нафта» переглянула ціни точково, збільшивши їх на 20-30 коп./л.

Після здорожчання бензину на «Авантаж 7» статус власника найнижчих цін перехопив вічний конкурент - «БРСМ-Нафта». Востаннє таке спостерігалося у січні цього року. Насправді картина впродовж останніх шести місяців була дещо дивною, оскільки «Авантаж» торгує заводським пальним, тоді як «БРСМ» продовжує постачати щось власного виробництва із високим вмістом спирту.

Разом із «БРСМ» на нижчий щабель перемістилися й маргінальні мережі «Фактор» і Marshal.

Ціноутворення у маркетмейкерів і дискаунтерів минулого тижня призвело до зменшення спреду між ними: на бензині різниця зменшилася на 57 коп./л, до 7 грн/л, на дизпальному - на 29 коп./л, до 6,43 грн/л.

Зі слів операторів, попит на пальне у липні покращився внаслідок збільшення автомобільних перевезень.

«Активність на дорогах зростала. Крім того, в дизелі відчувався попит з боку генераторів», - розповіли в одній із великих роздрібних мереж.

Загалом, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зросла на 4 коп./л, до 56,69 грн/л, А-95+ - на 1 коп./л, до 60,21 грн/л, дизельного пального - на 2 коп./л, до 52,88 грн/л.

Протягом тижня ціни на нафтопродукти у більшості мереж не зазнали змін

 

Динаміка роздрібних цін (22-29 липня 2024 р.), грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

29.07.24

Зм.

29.07.24

Зм.

29.07.24

Зм.

SOCAR

60,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

Shell

59,34

-0,07

62,49

0,00

55,42

-0,07

KLO

58,09

0,00

59,29

0,00

55,09

0,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

53,99

0,00

Авіас

57,62

0,00

58,05

0,00

50,77

0,00

Рур груп

57,49

1,00

53,49

0,00

UPG

57,00

0,00

59,00

0,00

51,90

0,00

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

53,99

0,00

Автотранс

56,98

0,00

53,98

0,00

VostokGaz

56,59

0,00

54,49

0,00

VST

56,32

0,00

52,34

0,00

AMIC

56,29

0,00

57,12

0,05

52,62

0,08

Ovis

55,99

0,00

57,49

0,00

52,49

0,00

Катрал

55,99

0,00

49,99

0,00

Chipo

55,26

0,00

51,17

0,00

Укрнафта

54,99

0,00

57,49

0,00

52,54

0,00

U.GO

54,90

0,00

52,40

0,00

Green Wave

54,90

0,00

51,40

0,00

RLS

54,90

1,00

57,00

1,00

51,30

0,00

Mango

54,77

0,00

52,19

0,00

Кворум

54,48

0,50

51,48

0,00

ZOG

54,00

0,00

56,50

0,00

52,50

0,00

Олас

53,99

0,00

50,99

0,00

Укр-Петроль

53,80

0,00

50,30

0,00

SUNOIL

53,50

0,00

50,90

0,00

Маркет

53,49

0,00

49,99

0,00

Авантаж 7

53,45

1,00

49,95

0,50

БРСМ-Нафта

53,19

0,13

49,84

0,09

Фактор

53,00

0,00

47,30

0,10

Marshal

52,80

0,00

55,90

0,00

50,80

0,00

Середня ціна в Україні

56,69

0,04

60,21

0,01

52,88

0,02
За матеріалами: EnKorr
 

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