Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Інтернет-торгівля у «тіні»: Марченко аргументував зниження безмитного ліміту на посилки
12:25 30.07.2024 |
Українців можуть зобов'язати сплачувати імпортне ПДВ з усіх міжнародних посилок, вартість яких перевищує 45 євро. Зниження неоподаткованого ліміту з нинішніх 150 євро дозволить запобігти зловживанням в електронній комерції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в рамках ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все", - зазначив урядовець.
За його словами, більшість інтернет-продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування - ФОПи, сплачуючи у кращому випадку єдиний податок 5%, тоді як обороти їхнього бізнесу можуть складати мільйони.
"Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", - відзначив міністр.
Разом з тим, за його словами, роздрібні мережі, які мають торгові майданчики, склади та зареєстровані не як ФОП, зловживають менше.
За статистикою за 2023 рік, відзначив Марченко, без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень.
"В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були б дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли", - додав він.
Проблема, на думку міністра, полягає у тому, що насправді ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.
"Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", - переконаний Марченко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|«Рада сімох» при президентові обговорить пропозицію Кабміну щодо зростання податків 31 липня - Єрмак
|МЗС: Україна відкрита до консультацій з ЄС щодо ситуації з нафтою «Лукойлу»
|Марченко про економічне бронювання: ідея залишається актуальною
|Супермаркети скорочують асортимент товарів з обмеженим терміном придатності
|Новинському через санкції РНБО анулювали ліцензії на родовище міді й граніту
|Система єЧерга вже працює на 28 пунктах пропуску
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $79,3 за барель
Бізнес
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA