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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
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Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
12:14 30.07.2024 |
Цього року додаткова потреба на бюджет Сил оборони складає орієнтовно 12 млрд доларів або близько 500 млрд гривень. Але навіть цей показник не задовольняє Міністерство оборони.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Їх (Міноборони, - ред.) потреби ми розуміємо і намагаємося максимально задовольнити, часто перевищуючи межу наших можливостей. Але як правило, наші можливості - це проблема тільки Міністерства фінансів", - зазначив Марченко.
Він пояснив, що "діра" у 500 млрд гривень виникла у зв'язку з тим, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Це було викликано затримкою фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України.
Саме тому загальна потреба додаткових коштів складає 500 млрд гривень, що Мінфін і передбачив у змінах до бюджету та пропозиціях щодо його наповнення - через збільшення податків та випуску ОВДП.
"Чи це (500 млрд гривень, - ред.) задовольняє відповідні військові органи? Звичайно, ні. Вони оперують, як правило, цифрами, які починаються з трильйонів", - зазначив Марченко.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд гривень, у тому числі для:
* +185,8 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
* +147,2 млрд гривень - ЗСУ,
* +48,2 млрд гривень - Національної гвардії,
* +41,9 млрд гривень - Державної прикордонної служби,
* +40,7 млрд гривень - Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
* +15,2 млрд гривень - Національної поліції,
* +7,5 млрд гривень - ГУР МО,
* +5,1 млрд гривень - СБУ.
* +2,8 млрд гривень - ДСНС.
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