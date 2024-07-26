Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів

 

Місто Верньє неподалік Женеви стало першим швейцарським муніципалітетом, який заборонив комерційну рекламу на своїх вулицях. Це стало прикладом для аналогічних заборон у великих містах у всій країні, пише Bloomberg.

Противники заборони рекламних щитів у Верньє, місті з населенням 38 000 осіб, не змогли зібрати достатньо підписів для всенародного голосування з цього питання.

Верховний суд Швейцарії також відхилив апеляцію про скасування заборони, постановивши, що політика Верньє не має на меті впливати на вільну конкуренцію, а натомість спрямована на "боротьбу з візуальним забрудненням" і дає громадянам "можливість відмовитися від небажаної реклами".

Постанова Верховного суду закріплює рішення прибрати понад три чверті зі 172 рекламних щитів, які колись стояли в місті, залишивши решту для реклами культури та спорту.

Заборона поширюється на всю рекламу, яку видно з громадських земель, включно з тією, яка встановлена ​​на приватній власності.

Столиця Швейцарії Берн та фінансовий центр Цюрих вже ухвалили аналогічні плани в місцевих парламентах і тепер чекають, коли їх адміністрації запропонують, як реалізувати заборони.

Тоді як Берн хоче заборонити більшу частину комерційної реклами, Цюрих націлений лише на енергоємні цифрові екрани.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес