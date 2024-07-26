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«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
13:37 26.07.2024 |
Місто Верньє неподалік Женеви стало першим швейцарським муніципалітетом, який заборонив комерційну рекламу на своїх вулицях. Це стало прикладом для аналогічних заборон у великих містах у всій країні, пише Bloomberg.
Противники заборони рекламних щитів у Верньє, місті з населенням 38 000 осіб, не змогли зібрати достатньо підписів для всенародного голосування з цього питання.
Верховний суд Швейцарії також відхилив апеляцію про скасування заборони, постановивши, що політика Верньє не має на меті впливати на вільну конкуренцію, а натомість спрямована на "боротьбу з візуальним забрудненням" і дає громадянам "можливість відмовитися від небажаної реклами".
Постанова Верховного суду закріплює рішення прибрати понад три чверті зі 172 рекламних щитів, які колись стояли в місті, залишивши решту для реклами культури та спорту.
Заборона поширюється на всю рекламу, яку видно з громадських земель, включно з тією, яка встановлена на приватній власності.
Столиця Швейцарії Берн та фінансовий центр Цюрих вже ухвалили аналогічні плани в місцевих парламентах і тепер чекають, коли їх адміністрації запропонують, як реалізувати заборони.
Тоді як Берн хоче заборонити більшу частину комерційної реклами, Цюрих націлений лише на енергоємні цифрові екрани.
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