Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів
13:57 30.07.2024 |
Компанія «Метінвест» завершила випробування нового комплексного захисту БМП M2 Bradley Сил оборони України від ударів російських безпілотників.
Новий розсувний екран для «Бредлі» пройшов успішні випробування, які завершилися останніми днями. Про це повідомив операційний директор «Метінвест» Олександр Мироненко. За його словами, зараз металургійна компанія приступає до масового виробництва броні. Вона діє в рамках ініціативи «Сталевий фронт» і також розробила сталеві захисні каркаси для танків M1 Abrams та іншої військової техніки ЗСУ.
«Безпілотники зараз є найбільшою небезпекою для танків і для будь-якої бронетехніки, яку використовує українська армія. FPV можуть знерухомити танк і зробити легкою мішенню для подальшого влучання. Екрани для M1 Abrams, добре зарекомендували себе в бою, захищаючи як екіпажі, так і танки. Стало зрозуміло, що бойові машини M2 Bradley можуть виграти від цього посилення захисту, оскільки вони також вразливі для ворожих безпілотників», - розповів Мироненко.
За його словами, проєкт для M2 Bradley був складнішим: «Їм потрібна була спеціальна конструкція мобільного екрану - екран довелося переробити, щоб він міг ковзати вперед і назад від верху до борту машини, залежно від бойової ситуації».
Американські бойові машини M1 Abrams та M2 Bradley є першочерговими цілями для російських засобів ураження. «Бредлі» показали себе у бою, де врятували багато життів українських військових. Росіяни побоюються M2 Bradley та уникають прямих зіткнень з ними. За інформацією Newsweek, яка спирається на дані Пентагону, США надали Україні 31 танк Abrams і понад 300 Bradley.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
|Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
|Німеччина спільно з Данією передала Україні ще вісім танків Leopard 1A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів
|У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу
|В Україні запустили нову газову свердловину. Її пробурили під населеним пунктом
|Глава Ощадбанку оцінив перспективи приватизації банку
|Міненерго попросило СБУ зайнятися тими, хто розганяє чутки про аварію на ПАЕС
|Уряд погодив призначення нового голови «Укрвугілля»
Бізнес
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
|OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA