Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів

 

Компанія «Метінвест» завершила випробування нового комплексного захисту БМП M2 Bradley Сил оборони України від ударів російських безпілотників.

Новий розсувний екран для «Бредлі» пройшов успішні випробування, які завершилися останніми днями. Про це повідомив операційний директор «Метінвест» Олександр Мироненко. За його словами, зараз металургійна компанія приступає до масового виробництва броні. Вона діє в рамках ініціативи «Сталевий фронт» і також розробила сталеві захисні каркаси для танків M1 Abrams та іншої військової техніки ЗСУ.

«Безпілотники зараз є найбільшою небезпекою для танків і для будь-якої бронетехніки, яку використовує українська армія. FPV можуть знерухомити танк і зробити легкою мішенню для подальшого влучання. Екрани для M1 Abrams, добре зарекомендували себе в бою, захищаючи як екіпажі, так і танки. Стало зрозуміло, що бойові машини M2 Bradley можуть виграти від цього посилення захисту, оскільки вони також вразливі для ворожих безпілотників», - розповів Мироненко.

Український щит для американського БМП M2 Bradley — стартує серійне виробництво захисту від дронів

 

За його словами, проєкт для M2 Bradley був складнішим: «Їм потрібна була спеціальна конструкція мобільного екрану - екран довелося переробити, щоб він міг ковзати вперед і назад від верху до борту машини, залежно від бойової ситуації».

Американські бойові машини M1 Abrams та M2 Bradley є першочерговими цілями для російських засобів ураження. «Бредлі» показали себе у бою, де врятували багато життів українських військових. Росіяни побоюються M2 Bradley та уникають прямих зіткнень з ними. За інформацією Newsweek, яка спирається на дані Пентагону, США надали Україні 31 танк Abrams і понад 300 Bradley.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7480  0,12 0,30 41,3628  0,11 0,27
EUR 44,1720  0,18 0,41 44,9488  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0250  0,04 0,10 41,0500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес