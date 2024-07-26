Cadillac презентував оновлений Escalade

Позашляховик Cadillac Escalade отримав нове обличчя та більше функцій, а також Escalade-V залишиться ще на рік.

Слідом за електричним Cadillac Escalade IQ преміальний автовиробник оновив свого паливного гіганта для 2025 року. Escalade має нове обличчя, масивний сенсорний екран, а для всіх любителів - Escalade-V залишається на місці ще один рік.





Якщо паливний Escalade дуже схожий на свого електричного аналога, це тому, що Cadillac запозичив елементи освітлення від моделі IQ та інших електромобілів бренду, таких як Celestiq і Lyriq.

Вертикальні фари зі світлодіодними акцентами прикрашають кожен кут бампера, новий підсвічений герб Cadillac розміщений на капоті, а на моделях серії V і вище підсвічується навіть решітка радіатора.

24-дюймові колеса доступні на бензиновому Escalade вперше, але 22-дюймові колеса все ще є стандартними. Можна поєднати кілька нових варіантів коліс із новими кольорами, такими як зелений Aegean Stone, синій Deep Sea Metallic або світло-бронзовий Latte Metallic.

Нові електроприводні двері відкривають салон Escalade 2025 року, де розташовані величезний дисплей на приладовій панелі розміром 55,0 дюймів від однієї стійки до іншої. Водій отримує 35,0-дюймовий дисплей, а передній пасажир має 20,0-дюймовий сенсорний екран із можливістю перегляду потокового відео.

Бездротовий зв'язок Apple CarPlay і Android Auto є стандартними, а пасажири другого ряду навіть мають доступ до 12,6-дюймових сенсорних екранів із додатковим пакетом Executive Second Row.

Оновлений Escalade має той самий 6,2-літровий двигун V8, що й минулого року, потужністю 420 кінських сил. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Погана новина для всіх любителів дизеля полягає в тому, що 3,0-літровий двигун Duramax не залишиться в лінійці. Однак Escalade-V все ще має 6,2-літровий двигун V8 з наддувом, потужністю 682 к.с.

Escalade-V також отримав кілька оновлень, характерних для продуктивного варіанту. Передня частина більш агресивна та має більшу нижню решітку для кращого охолодження. Всередині є більше акцентів з вуглецевого волокна в оточенні шкіри Jet Black. Крім базової версії Escalade, кожна комплектація має найновішу систему Magnetic Ride Control 4.0 з адаптивною підвіскою Air Ride, а Super Cruise є стандартною для всіх.

Cadillac Escalade і Escalade-V 2025 року надійдуть у продаж пізніше цього року, але компанія ще не оприлюднила ціни. Поточний Escalade 2024 року починається від 112 690 доларів й ціна на модель 2025 року має зрости.



