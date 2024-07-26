Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome

12:25 26.07.2024 |

Новини IT

 

Компанія Google оголосила про нові функції безпеки для свого популярного браузера Chrome. Тепер користувачі отримають додатковий захист під час завантаження файлів.

Нова система класифікує файли як "підозрілі" або "небезпечні", що дозволяє браузеру блокувати потенційно шкідливі завантаження. Для файлів, віднесених до категорії "підозрілі", буде запущено глибоке сканування, що дозволить виявити навіть найскладніші загрози.

Особливу увагу розробники приділили захисту від зашифрованих архівів. Якщо файл прихований в архіві, користувачеві буде запропоновано ввести пароль для проведення сканування. Це дозволить браузеру перевірити вміст архіву на наявність шкідливого програмного забезпечення. Завдяки цим нововведенням, юзери Chrome можуть бути впевнені в безпеці своїх пристроїв.

Google стверджує, що файли, які відправляються на глибоке сканування, мають у понад 50 разів більше шансів бути визнаними шкідливими.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес