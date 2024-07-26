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Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
12:25 26.07.2024 |
Компанія Google оголосила про нові функції безпеки для свого популярного браузера Chrome. Тепер користувачі отримають додатковий захист під час завантаження файлів.
Нова система класифікує файли як "підозрілі" або "небезпечні", що дозволяє браузеру блокувати потенційно шкідливі завантаження. Для файлів, віднесених до категорії "підозрілі", буде запущено глибоке сканування, що дозволить виявити навіть найскладніші загрози.
Особливу увагу розробники приділили захисту від зашифрованих архівів. Якщо файл прихований в архіві, користувачеві буде запропоновано ввести пароль для проведення сканування. Це дозволить браузеру перевірити вміст архіву на наявність шкідливого програмного забезпечення. Завдяки цим нововведенням, юзери Chrome можуть бути впевнені в безпеці своїх пристроїв.
Google стверджує, що файли, які відправляються на глибоке сканування, мають у понад 50 разів більше шансів бути визнаними шкідливими.
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