«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків

Міністерство фінансів готове до компромісу з Верховною Радою в питанні підвищення податків. Про це сказав міністр Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Від рішення парламенту залежить, як саме будуть забезпечені 120 млрд грн додаткових надходжень до кінця 2024 року. Мінфін запропонував для цього підвищити військовий збір, але у Раді лунають заклики до підвищення податку на додану вартість.

"Чи ми готові до компромісу? Ми завжди готові шукати компромісні рішення, щоб отримати 226 голосів", - сказав Марченко.

Він розраховує, що рішення буде ухвалене дуже швидко, бо гроші нагально потрібні для сектора безпеки й оборони.

"У нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення [...] Чесно скажу: ситуація критична", - сказав Марченко.

Він пояснив, що раніше уряд не міг внести законопроєкт, бо він обмежений рамками програми з Міжнародним валютним фондом.

Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, яке відбулося 30 червня, то його не було б і Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі $2,2 млрд.

"Можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", - сказав Марченко.