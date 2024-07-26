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Google Диск додає автоматично створені субтитри до відео
09:47 26.07.2024 |
Google Диск тепер автоматично створює субтитри для відео, які завантажують користувачі. Ця функція вже доступна.
Google використовує технологію розпізнавання мови для транскрибування аудіо, що дозволяє автоматично генерувати субтитри. Для особистих облікових записів Google необхідно вручну запитувати субтитри після завантаження відео. Користувачі Google Workspace отримують автоматичні субтитри без додаткових налаштувань, якщо їхні адміністратори не вимкнуть цю опцію.
Для того, щоб створити субтитри, клацніть правою кнопкою миші на відео на Диску, оберіть "Керувати доріжками субтитрів" та натисніть "Створити автоматичні субтитри". Альтернативно, можете скористатися меню з трьома крапками у верхньому правому куті під час відтворення відео.
Для відео, завантажених до впровадження цієї функції, потрібно вручну запросити автоматичні субтитри, що може зайняти деякий час. Переглянути субтитри можна у програвачі YouTube, натиснувши кнопку "CC".
Автоматичне створення субтитрів полегшить пошук відео за їхнім вмістом і підвищить доступність медіафайлів на Диску. Наразі підтримуються лише англійська мова, але Google планує додати інші мови в майбутньому.
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